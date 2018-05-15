Курск и Курская область

Целых 12 художников, писателей и музыкантов из Ирландии и Европы имеют возможность присоединиться к экспедициям исследовательского судна RV Celtic Explorer и работать с морскими учеными в рамках междисциплинарного арт-проекта радиовещания.



Трехлетний проект AerialSparks исследует потенциал радиосвязи как средство переосмыслить наш океанский простор как одно из последних оставшихся неизвестных.



AerialSparks была создана художником Луизой Манифолд для программы Голуэй в европейской столице культуры в 2020 году. Воодушевленная концепцией традиционного вещания и использования сонара и других технологий для сбора данных, проект приведет к серии произведений искусства для радио.



Манифольд, ранее работавший с школьниками Голуэй по морским наукам и художественным проектам, поручил художникам из Ирландии и Европы разработать новую работу, основанную на их опыте проведения времени на море в исследовательских исследованиях, проводимых исследовательским судном Морского института, RV Celtic Explorer ,



Концептуальный художник, родившийся в Голуэве, в настоящее время проживающий в Берлине, стремится подключиться к радиостанциям в качестве средства связи и навигации и узнать, как радио может создавать видимые зрителям пространства.



«В то время как я был в море в «Проводнике» в прошлом году я был очень внимателен к тому, как радио можно слушать не только в одиночестве, но и вместе собрать людей, обеспечивающих чувство единения», - сказала она. «Удивительно думать, как ранние радиотехнологии, должно быть, чувствовали, что многие люди преодолевают дистанцию ​​океана и объединяют людей. Признавая важность технологии, она продолжает играть большую роль в том, как мы понимаем влияние океана ».



В проекте принимают участие известные художники Дэвид Сталлинг, Кеннеди Браун, Кэрол Энн Коннелли и Айлис Нии Райан, каждый из которых проведет до двух недель в море в RV Celtic Explorer во время научных экспедиций.



Одно из обследований, проведенное под наблюдением профессора Энди Уилера из UCC, включает в себя мониторинг глубоководных коралловых рифов на подводных лодках с континентального шельфа, изучение процессов, связанных с пониманием мест обитания кораллов и чувствительностью к изменению климата и воздействием человека.



У художников будет возможность записывать данные, в которых на ROV Holland I на глубинах 3000 м под водой будут использоваться усовершенствованные роботизированные технологии и инструменты 3D-визуализации.



Ирландская оффшорная территория в 10 раз больше площади нашего земельного участка, а морские исследовательские проекты с использованием новых технологий помогают нам больше узнать о земле под водой, ее геологии и процессах и о том, как это влияет на нашу жизнь.



Художники также приступят к работе с профессором Сергеем Лебедевым из Дублинского института перспективных исследований (Диас), где проводятся исследования, посвященные морским землетрясениям в самых глубоких частях Ирландского океана.



Благодаря тому, что научное оборудование впервые было развернуто из RV Celtic Explorer, в том числе 18 сейсмометров океанского дна и массив акустических датчиков, исследование будет изучать морскую активность, которая может вызвать подводные оползни.