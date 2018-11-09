Курск и Курская область

Apple рассматривает возможность инвестирования в финансовую проблему iHeartMedia, говорится в отчете, с возможностью вливания наличных в крупнейшего радиовещателя в Соединенных Штатах, потенциально принимающий форму массового маркетингового партнерства, чтобы привлечь больше пользователей к Apple Music.

Борющаяся iHeartMedia подала заявку на банкротство в марте, пытаясь управлять задолженностью более 20 миллиардов долларов. В то время как компания достигла договоренностей с некоторыми держателями долговых обязательств и финансовыми спонсорами, кредиторы пытались найти больше инвесторов, чтобы в последний раз прервать окончательный план реорганизации суда по банкротству на конец ноября.

Apple, по-видимому, является одним из потенциальных инвесторов, сообщает Financial Times, с людьми, знакомыми с сделкой, предполагающей, что сумма, предоставленная Apple, может простираться до десятков миллионов долларов. Дискуссии между двумя компаниями все еще находятся на предварительном этапе без согласования сделки.

Ни Apple, ни iHeartMedia не опубликовали комментарий к истории отчета.

IHeartMedia, работающая на более чем 850 традиционных радиостанциях, также имеет интересы в концертах и ​​цифровой потоковой передаче, но не на том же уровне, что и ее конкуренты. Переход от доходов к Google и Facebook, а также миграция слушателей в подкасты и потоковые службы, такие как Apple Music и Spotify, в значительной степени виноваты в снижении доходов и вступлении в процедуру банкротства.

Первоначальные предложения о том, почему Apple будет делать это, указывают на маркетинговое партнерство, чтобы продвигать Apple Music, а не прямые инвестиции. Помимо продвижения в эфире Apple Music, партнерство может позволить Apple довести цифровую станцию ​​Beats 1 до радио.

Считается, что iHearMedia достигает 270 миллионов человек в месяц по радио, а еще 100 миллионов - через потоковое радио и музыкальные услуги. Несмотря на то, что в прошлом году компания получила доход в размере 3,6 млрд долларов, но заплатила 1,4 млрд долларов только по своим долгам.

Исполнительный директор музыкальной индустрии считает, что это будет «шаг власти» Apple, если сделка завершится, так как работа с iHeartRadio может еще больше увеличить ее влияние в отрасли. Работа с iHeartMedia может дать Apple преимущество перед конкурентами, такими как Spotify, которые Apple Music обогнала в США в начале этого года.