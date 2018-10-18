Курск и Курская область

Быстрые радиопакеты (FRB) - это сильные вспышки радиоволн, распространяющихся по пространству, упаковывая удар с такой же энергией, как Солнце, создавая в течение почти столетия, несмотря на длительные миллисекунды. Они были впервые обнаружены чуть более десяти лет назад, но у ученых все еще есть очень мало представления о том, что их вызывает. Ученые ранее оценили эти таинственные всплески из галактик в миллиарды световых лет от Земли. Тем не менее, исследователи Aussie недавно отправились на поиски галактики-хозяина одного из этих всплесков, FRB 171020, только чтобы обнаружить, что она возникла из источника, любопытно близкого к Земле (ну, относительно говоря). Новое исследование, проведенное Австралийским национальным научным институтом CSIRO, можно найти на сервере preprint arXiv. Австралийские астрономы только недавно обнаружили FRB 171020 (вместе с 20 другими FBR). С помощью Австралийского телескопа Compact Array в Нью-Южном Уэльсе в этом новом исследовании подчеркивается, что он мог возникнуть в галактике, известной как ESO 601-G036, примерно в 120 миллионов световых лет от Земли. Galaxy ESO 601-G036 также имеет аналогичную скорость звездообразования и количество кислорода в другой галактике, где мы знаем, что FRB могут выплескиваться из - это был единственный случай, когда ученые отслеживали происхождение FRB в галактике. Для сравнения, это карликовая галактика на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли, а ESO 601-G036 - всего на 120 миллионов световых лет. Опять же, в других отношениях ESO 601-G036 может показаться довольно маловероятным кандидатом, поскольку в нем нет постоянных низкочастотных радиоизлучений, наблюдаемых в этой галактике. Мы только задокументировали несколько FBR, хотя на прошлой неделе ученые сообщили, что они нашли 20 в год, удвоив число, обнаруженное с момента их обнаружения в 2007 году. Однако считается, что тысячи и тысячи FRB достигают Земли каждый день. Подобно любому феномену, который не широко понимается в космосе, многие люди считают, что FRB - это сообщения от инопланетян или маяков от межзвездного космического корабля-инопланетянина. Это, конечно, не невозможно, однако, есть немного, чтобы поддержать это, кроме принятия желаемого за действительное. Одно из возможных объяснений состоит в том, что они являются «ударами» столкновения между очень плотными объектами, такими как слияние черных дыр или нейтронных звезд. Альтернативно, они могли возникнуть из особенно энергичной сверхновой. Тем не менее, если ученые смогут более точно определить, откуда взялись эти быстрые радиопакеты, есть надежда, что они смогут узнать, что их вызывает.