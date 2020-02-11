Курск и Курская область

Председатель FCC Аджит Пай в четверг изложил свое предложение выставить на аукцион 280 МГц спектра C-диапазона, чтобы использовать его для услуг 5G. План включает в себя возмещение расходов действующих операторов фиксированной спутниковой связи, вызванных переупаковкой.

В NAB назвали это «важным шагом на пути к обеспечению стабильной экосистемы C-Band после перераспределения», хотя, похоже, не одобрили ее напрямую; Ассоциация заявила, что рассмотрит план.

C-Band - это 500-мегагерцовый сегмент спектра, который в настоящее время используется спутниковыми компаниями для распространения аудио- и видеоконтента вещательным компаниям и кабельным системам. Ожидается, что эти службы будут перепакованы в верхние 200 мегагерц полосы (4,0–4,2 ГГц). Пай подробно изложил новый проект правил во время выступления в Фонде информационных технологий и инноваций в Вашингтоне.

Согласно плану Пая, нижние 280 мегагерц в C-диапазоне (3,7–3,98 ГГц) будут доступны для гибкого использования, в том числе 5G, через открытый аукцион, который председатель планирует начать в декабре 2020 года.

По словам Пая, это обеспечивает надлежащий баланс между предоставлением критического спектра в средней полосе для 5G и защитой существующих пользователей.

Расходы на переезд нынешних пользователей C-Band будут покрыты, согласно предложению председателя. FCC признает необходимость запуска новых спутников и замены фильтров на земных станциях в рамках переупаковки. В соответствии с пакетом стимулов для ускоренного переселения план Пая позволит операторам фиксированной спутниковой связи и другим должностным лицам использовать пул в размере 9,7 млрд. Долл. США, если они встретят этапы ускоренного клиринга.

Спутниковые операторы получат более высокие платежи, если очистят нижние 100 мегагерц C-диапазона в 46 из 50 частичных экономических зон к сентябрю 2021 года и оставшиеся 180 мегагерц C-Band к сентябрю 2023 года, сказал сегодня Пай.

По данным FCC, возмещение расходов на сотрудников C-Band, сорванных из-за перепаковки, будет получено от победителей аукциона C-Band. Пай не раскрывает, сколько FCC надеется получить от аукциона спектра поставщикам услуг 5G. FCC надеется начать аукцион 8 декабря 2020 года.

По словам Пая, операторы фиксированной спутниковой связи выступили за большее количество денег. «В целом, как я понимаю, здесь применяется принцип Златовласки. Некоторые могут сказать, что 9,7 миллиардов долларов слишком высоки. Некоторые могут сказать, что это слишком низко. Я говорю, что это правильно - если вы действительно сосредоточены на том, чтобы обеспечить быстрое развитие C-Band для американского лидерства в 5G».

Пай говорит, что сегодня утром он поделился планом с другими комиссарами. Предполагается, что предложение будет принято в качестве отчета и распоряжения на следующем открытом заседании ФКС в конце февраля. Уведомление о предлагаемом нормотворчестве позволит провести период общественного обсуждения.