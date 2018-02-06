Курск и Курская область

После недели дебатов (и отрицания, а затем и больших дебатов), связанных с просочившейся запиской Белого дома, предлагающей национализированную беспроводную сеть 5G, автор документа покинул Белый дом, сообщает Axios. Ранее к этим событиям, ВВС Бриг. Генерал Роберт Спалдинг был с Советом национальной безопасности. Согласно его меморандуму и предложению были утечены и получены Axios, он вернулся на свой пост ВВС, сообщает Washington Post.

Согласно сообщению, «высокопоставленный представитель администрации сказал, что в Белом доме произошли значительные потрясения ... после того, как 5G-памятная история сломалась. Хотя неясно, пропустил ли Спалдинг меморандум, потому что он разделил его так широко, некоторые чиновники признали его ответственным ».

В противоречивых документах утверждалось, что для защиты от китайского надзора Америка требует централизованной общенациональной сети 5G и изложила вариант, согласно которому правительство будет платить за и строить единую сеть - по существу, федеральное поглощение части системы мобильной связи США.

Ответы от представителей телекоммуникационной отрасли варьировались от дипломатического до пренебрежительного, но были однозначны в их оппозиции: председатель FCC Аджит Пай подчеркнул, что «любые федеральные усилия по созданию национализированной сети 5G будут дорогостоящим и контрпродуктивным отвлечением от политики нам нужно помочь США выиграть будущее 5G». Президент CTIA Мередит Аттуэлл Бейкер сказал, что « равительству следует проводить политику свободного рынка, которая позволила американской индустрии беспроводной связи выиграть гонку на 4G». Комиссар FCC Майкл О'Рилли коротко добавил: «Я видел воздушные шары перед тем, как попробовать в DC, но это похоже на воздушный шар, сделанный из Ford Pinto».

После выпуска меморандума члены правления Trump подчеркнули, что «опубликованный документ опубликован», отчеты Recode. «Они также подчеркнули, что он просто был взят сотрудником, а не отражением какого-то неизбежного крупного заявления о политике - и, возможно, никогда не будет