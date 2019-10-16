Курск и Курская область

Binance Research, подразделение по исследованию рынка крупнейшей в мире криптообменной компании, выпустило новый отчет о доминировании биткойнов (BTC) и корреляциях между альткойнами.

Доминирование Биткойн на рынке выросло в третьем квартале 2019 года, ненадолго достигнув максимума, превышающего 70% всего рынка. Отражая этот всплеск, Binance сообщает, что торговые пары с биткойнами и стабильной монетой также выросли в доминировании торговли в 3-м квартале, составив примерно 40% всей торговой активности на Binance.

В отчете отмечается, что доминирующее положение по объему торгов Биткойн колебалось в пределах 15-25% в первой половине 2019 года.

«В третьем квартале 2019 года наблюдалось неблагоприятное движение цен, которое сломало два последовательных квартальных роста цен в 1 и 2 кварталах», - отметили в Binance Research. «В третьем квартале цена на биткойны упала почти на 30%, закрывшись 30 сентября на отметке в 8000 долларов. Между тем все крупные рыночные альткойны показали отрицательные результаты в диапазоне от -38% до -60% ».

Отчет соответствует сентябрьским биржевым данным, опубликованным Binance Research, которые показывают, что только Ethereum (ETH) приближается к среднесуточному объему Биткойна, хотя во всех топ-9 альткойнах наблюдался значительный рост объема в прошлом месяце, кроме Binance Coin (BNB).

Binance также затронул ряд тенденций корреляции между альткойнами, начиная с третьего квартала, в отчете, указывая на то, что монеты, которые являются Proof-of-Work, Privacy или Programmable blockchains, имеют сильную корреляцию в своих соответствующих категориях.

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