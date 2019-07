Курск и Курская область

Как часть этого ура, десятилетия подкастинга для меня, мне поручили задуматься о мрачном будущем наземного радио. Вы знаете - AM / FM. Это то, что твои родители привыкли настраивать старомодными ручками на приборных панелях своих автомобилей. «Может ли радио выжить?» - спросил мой редактор, мечтательно глядя на среднюю дистанцию. «Никто не слушает это больше. Что станет с этими радиоволнами сейчас, когда подкасты захватят весь мир?» Но эфирное радио не нуждается в его жалости. По крайней мере, пока. Согласно отчету Pew's State of the Media, опубликованному ранее в этом году, в 2013 году 91 процент американцев старше 12 лет слушали традиционное радио не реже одного раза в неделю. Это число почти не изменилось с 2012 года, или, если на то пошло, с 2002 года. Америка все еще настроена. Да, я знаю, вы и ваши друзья глубоко в Serial, вы не слушали FM годами, корпоративное радио - отстой. Но такие люди, как вы, не отражают реальное состояние рынка. Как основатель и генеральный директор Emmis Communications, Смулян владеет армадами радиостанций, в том числе такими как Power 106 в Лос-Анджелесе и Hot 97 в Нью-Йорке. Когда я спрашиваю его, могут ли наземные вещательные компании, подобные его, выжить в период возрождения подкаста, он насмехается над предпосылкой вопроса. «Самая большая проблема наземного радио сейчас заключается в том, что у него нет кеша», - говорит Смулян. «Подкасты поглощают только около 1% моего бизнеса. Потоковое интернет-радио составляет 7 процентов американской радиоиндустрии, если это так. Вещи начинают фрагментироваться, не ошибайтесь. Но до обеда мы все же заработали больше денег, чем Пандора за всю свою историю». Радио продолжает оставаться полезной, прибыльной технологией. Обратите внимание: за 39 000 долларов в год на электроэнергию радиовещательная вышка Power 106 может охватить 15 миллионов человек в Южной Калифорнии. Никаких дополнительных сборов не взимается - когда подключается дополнительный человек, станция не стоит ни копейки. Каждый раз, когда вы щелкаете по потоковому радиоканалу или загружаете подкаст, создается впечатление, что вы делаете групповой вызов. Кто-то платит за отправку всех этих пакетов данных в вашу сторону. Чем больше людей настраивается на потоковую трансляцию, тем больше вещатель должен тратить на серверы и пропускную способность. По словам Смуляна, если примерно 3 миллиона человек, которые фактически настроены на Power 106 по радио каждую неделю (из 15 миллионов, которые потенциально может достичь радиовещательная вышка станции), все внезапно переключатся на прослушивание через сотовые сети, это будет стоить ему около 1 миллион долларов в год на отправку данных, а их получение обойдется в более 1 миллион долларов. (То, заметили ли они эти расходы или их сотовый провайдер, зависит от характера их планов сотовой связи.) Даже если Смулян заплатил за отправку всех этих пакетов данных, они все равно не смогли бы связаться со многими людьми. Многие сельские общины не получают надежного широкополосного доступа. Некоторые люди не могут позволить себе широкополосную связь, которая им доступна. Не у каждого есть смартфон (хотя Смулян хочет, чтобы вы знали, что в нем уже есть FM-чип, который необходимо активировать только для того, чтобы беспроводные операторы могли слушать радиосигналы). Пожилые люди и менее разбирающиеся в технологиях иногда испытывают затруднения с поиском того, как найти и прослушать подкасты. Или как подключить свои телефоны к автомобильным динамикам. Для этих людей наземное радио остается потрясающим вариантом. Это уже установлено в их автомобилях. И если они хотят слушать дома, они могут купить AM / FM-приемник Sony примерно за 12 баксов, легко им управлять и наслаждаться потоком вытекающего из него контента ни за что, кроме стоимости пары АА батареи.