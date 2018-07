Курск и Курская область

Национальная ассоциация вещателей и большинство сторонников радиосвязи понимают, что будущее радио будет в значительной степени зависеть от подключенного автомобиля. Каждый производитель автомобилей теперь предлагает подключенную к интернету многофункциональную информационно-развлекательную систему, которая заменяет почтенное AM / FM / спутниковое автономное радио почти во всех новых моделях. Интеграция этой многоуровневой платформы предлагает потребителю головокружительный массив новых вариантов и опций в цифровой приборной панели. С тех пор, как радио стало визуальным с введением RDS, а затем HD Radio за последние два десятилетия, традиционные станции AM / FM смогли добавить важные элемент для радиопередач. Первичные конкуренты Radio, такие как XM / Sirius и Pandora, делают это с самого начала. Насколько хорошо наземные станции используют и отображают этот новый контент, окажут значительное влияние на их способность конкурировать со всеми новыми услугами, доступными на подключенном автомобиле. В прошлом году NAB выпустила всестороннее 23-страничное исследование «Лучшая практика цифровой панели мониторинга» для отрасли, которая выявила значительные области, на которых радиостанции должны сосредоточиться, чтобы оптимизировать и поддерживать присутствие своей панели. Он включал аудит того, как выполнялось несколько рынков, что выявило значительные возможности для улучшения. В рамках продолжающегося сосредоточения NAB на развивающемся месте традиционного радио в подключенном автомобиле Конференция по широковещательной инженерии и информационным технологиям на весенней выставке NAB предложила своевременное обсуждение этой темы. Модифицированный вице-президентом NAB по продвинутой инженерии Дэвидом Лейем, также присутствовали Глинн Уолден, консультант и бывший инженер-проектировщик с USADR и iBiquity; Стю Бак, основатель Arctic Palm; Майк Энглебрехт, директор по радиовещанию для TagStation и NextRadio; Майк Райде, старший менеджер технологий вещания для Xperi Corp .; и Дэвид Джулиан Грей, старший менеджер по продуктам по производству контента для NPR. Бак открыл дискуссию, указав различные визуальные объекты, которые станции могут добавить к присутствию их панели. Даже станции, использующие только RDS без HD Radio, могут и должны отображать лозунги и рекламные ролики, музыкальные названия и исполнителей, названия программ и гостей, отчеты о погоде и трафике и другие сообщения, включая контент в реальном времени, сказал он. Функция HD Radio и ее функция «Artist Experience» могут добавлять изображения и обложки альбомов вместе с картами движения и погодными картами, все в цвете на экраны HD-радио и смарт-устройств. Бак описал компонентные части потока метаданных, необходимые для передачи этих данных. Большая часть данных автоматически записывается из системы автоматизации станции и передается либо через IP-соединение по локальной сети, либо через последовательный порт. Другие данные фиксируются непосредственно из спутниковых или интернет-сервисов. Среднее программное обеспечение для захвата и разбора программного обеспечения сторонних разработчиков обычно используется в качестве интерфейса, который пользователь может запрограммировать и поддерживать для управления источниками данных и отображения данных. Национальная ассоциация вещателей и большинство сторонников радиосвязи понимают, что будущее радио будет в значительной степени зависеть от подключенного автомобиля. Каждый производитель автомобилей теперь предлагает подключенную к интернету многофункциональную информационно-развлекательную систему, которая заменяет почтенное AM / FM / спутниковое автономное радио почти во всех новых моделях. Интеграция этой многоуровневой платформы предлагает потребителю головокружительный массив новых вариантов и опций в цифровой приборной панели. С тех пор, как радио стало визуальным с введением RDS, а затем HD Radio за последние два десятилетия, традиционные станции AM / FM смогли добавить важные элемент для радиопередач. Первичные конкуренты Radio, такие как XM / Sirius и Pandora, делают это с самого начала. Насколько хорошо наземные станции используют и отображают этот новый контент, окажут значительное влияние на их способность конкурировать со всеми новыми услугами, доступными на подключенном автомобиле. В прошлом году NAB выпустила всестороннее 23-страничное исследование «Лучшая практика цифровой панели мониторинга» для отрасли, которая выявила значительные области, на которых радиостанции должны сосредоточиться, чтобы оптимизировать и поддерживать присутствие своей панели. Он включал аудит того, как выполнялось несколько рынков, что выявило значительные возможности для улучшения. В рамках продолжающегося сосредоточения NAB на развивающемся месте традиционного радио в подключенном автомобиле Конференция по широковещательной инженерии и информационным технологиям на весенней выставке NAB предложила своевременное обсуждение этой темы. Модифицированный вице-президентом NAB по продвинутой инженерии Дэвидом Лейем, также присутствовали Глинн Уолден, консультант и бывший инженер-проектировщик с USADR и iBiquity; Стю Бак, основатель Arctic Palm; Майк Энглебрехт, директор по радиовещанию для TagStation и NextRadio; Майк Райде, старший менеджер технологий вещания для Xperi Corp .; и Дэвид Джулиан Грей, старший менеджер по продуктам по производству контента для NPR. Бак открыл дискуссию, указав различные визуальные объекты, которые станции могут добавить к присутствию их панели. Даже станции, использующие только RDS без HD Radio, могут и должны отображать лозунги и рекламные ролики, музыкальные названия и исполнителей, названия программ и гостей, отчеты о погоде и трафике и другие сообщения, включая контент в реальном времени, сказал он. Функция HD Radio и ее функция «Artist Experience» могут добавлять изображения и обложки альбомов вместе с картами движения и погодными картами, все в цвете на экраны HD-радио и смарт-устройств. Бак описал компонентные части потока метаданных, необходимые для передачи этих данных. Большая часть данных автоматически записывается из системы автоматизации станции и передается либо через IP-соединение по локальной сети, либо через последовательный порт. Другие данные фиксируются непосредственно из спутниковых или интернет-сервисов. Среднее программное обеспечение для захвата и разбора программного обеспечения сторонних разработчиков обычно используется в качестве интерфейса, который пользователь может запрограммировать и поддерживать для управления источниками данных и отображения данных.