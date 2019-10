Курск и Курская область

Если вы спросите обычного человека, что он знает о технологии 5G, первое, что придет ему в голову, скорее всего, будет связано с технологией мобильного телефона. И если вы подумаете о развертывании 5G в 2019 году, возможно, это не будет слишком далеко от цели. Среднестатистические люди, вероятно, также помнят, что 5G является более быстрой технологией последующего применения к 4G LTE, и это тоже не будет чем-то неточным. Однако то, что 5G предлагает сегодня, как оно развернуто и как будет выглядеть 5G в ближайшие 2-3 года, будет сильно отличаться. На самом деле, рискуя использовать клише, действительно, технология 5G NR (New Radio) может быть «разрушительной». Тем не менее, это поколение беспроводных сетевых технологий также будет способствовать развитию множества отраслей и приложений, и по всей вероятности, подстегнуть совершенно новые варианты использования. FCC определяет спектр 5G в четырех основных полосах: нижняя полоса между 600–900 МГц, средняя полоса между 2,5–4,2 ГГц, также известная как Sub-6, частоты выше 24 ГГц, также известные как миллиметровая волна или мм-волна, и, наконец, то, что она называет Нелицензированный спектр, к которому можно получить доступ для различных специальных целей, включая 5G. Что касается лицензированного спектра, то диапазоны Low, Mid и mmWave будут использоваться различными несущими, при этом T-Mobile и Sprint захватывают большой кусок низких и средних полос для более длинного радиуса действия, а AT & T и Verizon требуют более высоких частот для более высоких скоростей. В конечном счете, все эти технологии будут сосуществовать и требовать, чтобы сети 4G первоначально работали в реализации 5G NSA (Non-Stand-Alone), а автономные развертывания будут позднее внедрены. Не вдаваясь слишком глубоко в сорняки в отношении низких частот, Sub-6 и mmWave, на высоком уровне, Low и Mid-Band (Sub-6) 5G, как правило, имеют больший радиус действия и охват, тогда как mmWave предлагает более высокую емкость и быстрее производительность в несколько гигабит, но требует более плотного развертывания сотовой базы, поскольку ее радиус действия составляет всего несколько сотен метров, и у него есть проблемы с проникающими стенами. Реальность будет состоять в том, что США будут развертывать сочетание технологий 5G с AT & T и Verizon, которые вначале будут стимулировать развертывание mmWave, в то время как T-Mobile и Sprint, по-видимому, будут использовать низкочастотный спектр для воспроизведения покрытия. Несмотря на это, другим преимуществом технологии 5G в целом является задержка. Там, где 4G может иметь время пинга в диапазоне от 25 до 50 мс или около того, 5G обещает задержку в одну цифру миллисекунды. И когда речь идет о приложениях 5G следующего поколения, задержка будет иметь решающее значение. 5G может обеспечить интеллектуальную городскую инфраструктуру и по-настоящему автономное вождение Недавно я провел в компании, изучая, как 5G буквально изменит отрасль высокоскоростного широкополосного обслуживания для потребителей и предприятия. Это также поможет внедрить технологические инновации, которые потребуют полной реализации сетей сверхвысокой пропускной способности и низкой задержки, например приложений для «умного города» и автономных транспортных средств.