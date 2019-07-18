Курск и Курская область

Радиоприемник SDR использует программное обеспечение для выполнения многих основных функций приемника - с помощью программного обеспечения легко перенастраивать и использовать программное обеспечение на многих платформах Программно-определяемая радиосвязь, SDR, это технология, которая способна обеспечить некоторые существенные преимущества по сравнению с традиционными аппаратными конструкциями радиосвязи. Используя возможности цифровой обработки, программно-определяемые радиоприемники используются во многих различных приложениях во многих различных областях. Основная концепция программного радио SDR заключается в том, что радио может быть полностью сконфигурировано или определено программным обеспечением, так что общая платформа может использоваться в ряде областей, а программное обеспечение используется для изменения конфигурации радио для функций, требуемых в данное время. Существует также возможность того, что он может быть переконфигурирован по мере поступления обновлений до стандартов, или если это требуется для выполнения другой роли, или если область его действия изменяется. Концепция радио программного обеспечения SDR применима ко многим областям использования: Мобильная связь . Программно-определяемые радиостанции очень полезны в таких областях, как мобильная связь. Обновляя программное обеспечение, можно применять изменения к любым стандартам и даже добавлять новые сигналы только путем обновления программного обеспечения и без необходимости изменения аппаратного обеспечения. Это можно сделать даже удаленно, что обеспечит значительную экономию средств.

. Программно-определяемые радиостанции очень полезны в таких областях, как мобильная связь. Обновляя программное обеспечение, можно применять изменения к любым стандартам и даже добавлять новые сигналы только путем обновления программного обеспечения и без необходимости изменения аппаратного обеспечения. Это можно сделать даже удаленно, что обеспечит значительную экономию средств. Исследования и разработки . Программное обеспечение очень полезно во многих исследовательских проектах. Радиостанции могут быть сконфигурированы так, чтобы обеспечить точные требования к приемнику и передатчику для любого применения без необходимости полного проектирования оборудования с нуля.

. Программное обеспечение очень полезно во многих исследовательских проектах. Радиостанции могут быть сконфигурированы так, чтобы обеспечить точные требования к приемнику и передатчику для любого применения без необходимости полного проектирования оборудования с нуля. Военные . военные широко используют программно-определяемые радиотехнологии, позволяющие им повторно использовать аппаратное обеспечение и обновлять формы сигналов по мере необходимости.

. военные широко используют программно-определяемые радиотехнологии, позволяющие им повторно использовать аппаратное обеспечение и обновлять формы сигналов по мере необходимости. Любительское радио. Радиолюбители очень успешно применяют программно-определяемые радиотехнологии, используя их для повышения производительности и гибкости. Существует много возможностей для рассмотрения использования программно-определяемой концепции. С течением времени и развитием технологий станет возможным использовать эту концепцию в новых областях. Для достижения этой концепции в программно-определяемой радиотехнологии используются программные модули, которые работают на общей аппаратной платформе, состоящей из процессоров цифровой обработки сигналов (DSP), а также процессоров общего назначения для реализации функций радиосвязи для передачи и приема сигналов.