Курск и Курская область

Сегодня без металлоконструкций не обходится ни одно строительство. Металлопрокат покупают для использования в самых разных сферах. С каждым годом этой продукции выпускают все больше и больше. В продаже имеется черный металлопрокат, нержавеющий, металлоконструкции и продукция горячего цинкования. Благодаря использованию современных прокатных станков и другого оборудования металлоконструкции отличаются точными параметрами, повышенной прочностью, надежностью и долговечностью. Весь сортовой металлопрокат делят на простой и фасонный. Сортовой прокат - это готовые для применения изделия из металла.

По видам сортовой металлопрокат разделяется на круглый, полосовой, квадратный и шестигранный. В продаже есть стальной квадрат, стальной круг, круг калибровочный, поковка, полоса стальная, проволока катанка, уголок стальной, шестигранник стальной. Покупая сортовой прокат стоит удостовериться, что он соответствует ГОСТу. Те виды продукции сортового металлопроката, которые используются в различных сферах народного хозяйства, называют прокатом общего спектра применения. Другим видом сортового металлопроката является узкоспециализированный, который применяют в одной отрасли. Все это простой металлопрокат.

К фасонному относят различные рельсы, балки, двутавры, профили. Разница между простым и фасонным металлопрокатом заключается в форме поперечного сечения. У простого металлопроката оно имеет обычную геометрическую форму, а у фасонного более сложную.

Весь металлопрокат изготавливается промышленным способом на дорогостоящем оборудовании. Металлопрокат крепится самыми разными способами, чаще всего методом сварки. Этот материал используется при строительстве торговых центров, жилых зданий, детских садов, школ, промышленных цехов. На каждой стройке используется продукция металлопроката. Долговечность, высокая прочность, возможность выдерживать большие нагрузки и перепады температур - вот главные преимущества изделий из металла. Обычно сортовой прокат выпускается определенной стандартной длины - от 6 до 12 метров.

При строительстве мостов, крыш и перекрытий часто применяют стальные уголки, швеллера и балки. Для защиты от коррозии данный металлопрокат покрывается специальными составами или красками. С помощью железобетонной арматуры возводятся современные монолитные высотные здания. Для оборудования трасс, мостов используют круг. В пищевой и химической промышленности применяют квадрат. Для изготовления таких крепежей, как гайки и болты используется шестигранник. При производстве рессор, режущих инструментов используют полосу металлическую.

Разные виды сортового проката удобно применять в той или иной сфере. Но одно мы знаем точно - без сортового металлопроката невозможно обойтись в наше время.