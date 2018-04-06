Курск и Курская область

Вопрос о безопасности горных работ по-прежнему является горячей темой в нашей богатой ресурсами стране, и горнодобывающие компании должны учитывать множество факторов для обеспечения безопасности своей рабочей силы: благополучие на рабочем месте и усталость, реагирование на чрезвычайные ситуации и спасение, устранение опасностей и эффективное обучение. В первую очередь это касается обеспечения безопасности шахтеров, как сверху, так и ниже поверхности.

Другим важным элементом любой дискуссии о безопасности является связь, и эта дискуссия часто приводит к анализу коммуникационных технологий, которые в настоящее время внедряются на объектах.

Радиосвязь стала основным продуктом охраны труда и техники безопасности, при этом шахты полагаются на технологию не только для операций, но и для критически важных коммуникаций. Это дизайн радиостанций - и совсем недавно - эволюция в цифровую - это сделало радиоприемник обязательным для использования на шахте.

Хороший способ лучше понять, насколько важна эта конструкция в чрезвычайной ситуации, - попробовать следующий эксперимент. Вы должны иметь свой смартфон в пределах досягаемости и садовые перчатки.

Сначала наденьте перчатки и представьте, что вы находитесь на шахте в полной темноте, и вам нужно позвонить вашим товарищам по работе над землей. Доберитесь до своего кармана и посмотрите, как долго вам нужно быстро позвонить в «внешний мир» на вашем смартфоне с сенсорным экраном.

Теперь представьте, что у вас было простое радио с большой и легкодоступной кнопкой «push-to-talk» на стороне, которая работала по выделенной сети. Вы можете найти эту кнопку с завязанными глазами.

Это лишь одно из многих преимуществ использования радиостанций в коммуникациях с минами: очень часто это простота радио, которая может спасти жизнь шахтера в критические моменты.

В прошлом аналоговое радио служило этой цели хорошо. Но стандарты безопасности труда развивались, и на рабочих местах теперь требуется система связи с гораздо большей отказоустойчивостью и возможностями - цифровым радио.

Аналоговые, двухсторонние радиоприемники прошли долгий путь и получили значительную подтяжку лица. Сегодня цифровое радио является аналогом того, что есть Blu-ray для VHS.

В цифровой радиосистеме возможны более длинные разговорные пути, и информация, такая как идентификатор устройства, кнопки состояния и расширенные текстовые сообщения, может быть встроена в один цифровой радиоканал.

Цифровые радиосистемы могут быть реализованы с использованием существующей инфраструктуры, поэтому они стоят меньше и требуют меньше времени для реализации, тогда как существующие аналоговые радиостанции также могут использоваться на цифровой платформе, что еще больше снижает эти затраты.

Наконец, цифровое преобразование голоса пользователя уменьшает внешние фоновые шумы, поэтому платформа идеально подходит для снижения уровня шума окружающей среды при общении, скажем, в шахтном кармане.