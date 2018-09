Курск и Курская область

Цифровые радиоприемники могут принимать и декодировать цифровой программный поток в формат, который вы можете услышать (и посмотреть, с информацией о программе на встроенных экранах), предлагая вам превосходное качество прослушивания. Цифровое радио передается с использованием цифровых сигналов вместо аналоговых, которые используются AM и FM. Цифровое радио имеет ряд преимуществ перед традиционными аналоговыми AM и FM-сервисами. Как и чистый аудиосигнал, цифровое радио передает дополнительную информацию, которую может отображать ваша радиостанция. Примеры включают информацию о программе, чтобы показать, что сейчас происходит и что дальше, прогнозы погоды, заголовки новостей, а для музыкальных станций вы можете увидеть имена артистов и дорожек. Более продвинутые цифровые радиостанции позволяют отображать изображения - информацию о погоде, обложку обложки альбома, информацию ведущего и многое другое. Некоторые также позволяют записывать радиопередачи для последующего воспроизведения или даже приостанавливать живое радио во время ответа на телефон. Прием цифрового радио также намного яснее, чем AM / FM, без каких-либо нечеткостей, статичности или помех. Качество звука - это значительное улучшение по сравнению с AM, в частности, это отличная новость для слушателей Local Radio, RN и NewsRadio, особенно в крупных городах, где высокий уровень электронного вмешательства может сделать прослушивание радиоприемников AM практически невозможным. Главный недостаток заключается в том, что, подобно цифровому телевидению, у вас есть идеальный прием или отсутствие приема. Цифровой сигнал позволяет многим другим станциям с одинаковой пропускной способностью, позволяя ABC, SBS и коммерческим операторам транслировать еще много станций. ABC в настоящее время simulcasts всех ваших любимых аналоговых услуг на цифровом - ABC Classic FM, ABC RN, ABC Local Radio, ABC NewsRadio и тройной j. Кроме того, есть пять цифровых станций - ABC Jazz, ABC Dig Music, triple j Unearthed, ABC Grandstand и ABC Country. У нас также есть всплывающая станция, которая используется для специальных трансляций событий, таких как ABC London 2012, ABC NAIDOC и ABC Back to Vinyl. В отличие от аналогового ТВ, в настоящее время нет плана отключения аналогового AM / FM-радио.