Курск и Курская область

В каждой стране по-разному осуществлялись различные стратегии в отношении создания технологии. Некоторые юрисдикции были гораздо более активными, чем другие, и некоторые из них пользовались значительным уровнем внимания широкой общественности. Хотя иногда сложно сопоставить степень, в которой преднамеренные политические подходы влияют на относительный энтузиазм общественности по стандарту, предоставление дополнительных услуг, для которых аналоговая пропускная способность не будет доступна, по-видимому, что является одной из констант в большинстве историй успеха DAB. В настоящее время все больше и больше автомобилей имеют DAB. В преддверии новой эры находится, по некоторым показателям, Норвегия, которая рассчитывает отключить все, кроме самых маленьких из FM-услуг по всей стране до конца этого года. Швейцария также объявила о формальном расписании так называемого «цифрового переключения» (DSO), который теперь подтверждается для начала в 2020 году и завершит процесс к 2024 году. Население, которое использует DAB в Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии и Соединенном Королевстве уже составляет 97 процентов; и превышает 75 процентов в Италии. В Бельгии, Чешской Республике и Словении выставляются постоянные национальные или региональные службы, и Франция недавно объявила об ускорении ее планов развертывания DAB. На другом конце шкалы, однако, остаются некоторые европейские страны, которые еще не приняли стандарт, хотя их количество сокращается. Национальные процессы также проводятся в Венгрии и Латвии, причем более локализованные процессы проходят в Австрии, Греции, Болгарии и Словакии. В Ирландской государственной телерадиовещательной компании RTE работает мультиплекс с пятью передатчиками, охватывающий чуть более 50 процентов населения, а также два региональных пробных коммерческих мультиплекса. Разумеется, стандарт DAB вообще не используется в некоторых частях мира, особенно в Америке и Соединенных Штатах в частности. Однако, по данным WorldDAB, органа, ответственного за продвижение технологии, более 422 миллионов человек могут теперь получить некоторые из 2200 + DAB-сервисов, работающих почти в 40 странах. К концу прошлого года было продано около 55 миллионов приемников DAB, в том числе около 14 миллионов для использования в автомобиле. В Европе 60% продаж новых автомобилей приходится на страны с действующими национальными мультипликаторами DAB. В результате все основные производители автомобилей теперь предлагают DAB-совместимые развлекательные системы для автомобилей (ICE). Почти все новые автомобили, проданные в Норвегии (98 процентов) и в США (87 процентов), поставляются с DAB и DAB + в качестве стандарта. По мере увеличения проникновения на рынок стоимость приемников DAB продолжает снижаться, а проекты доступны всего за 14 евро, что ниже 20 долларов США. Основные производители предоставляют возможности DAB + во всех своих проектах и ​​делают это в течение ряда лет. В Норвегии все национальные службы теперь поставляются с использованием DAB +, и популярность этой более поздней версии стандарта DAB также увеличивается в таких странах, как Великобритания, где она используется для некоторых услуг в Sound Digital, втором национальном коммерческом мультиплексе, запущенном в прошлом году. Хотя большинство стран еще не активно проводят конкретные даты DSO, это не означает, что подготовительные шаги не будут сделаны для такого изменения позже. В отличие от Норвегии многие страны предпочитают «подходы к лидерству» на рынке, устанавливая цели цифрового прослушивания в качестве предпосылки для предоставления мандата на процесс цифрового переключения. Например, Дания, которая в течение ряда лет пользуется рядом услуг DAB, планирует перевести все эти данные в DAB + в этом году и намерена решить свою стратегию DSO, как только на цифровой прием будет приходиться 50 процентов всех слушаний (эта цифра теперь где-то чуть ниже 40 процентов). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ Передающий центр Валкава в провинции Лекко в Северной Италии. Кредит: Ханнс Вольтер, DAB Italia Определение «цифрового прослушивания» имеет тенденцию варьироваться, однако, от страны к стране, и это не всегда следует рассматривать как синоним эквивалентного поглощения в использовании DAB. Например, U.K. определяет «цифровое прослушивание», включая прослушивание радиослужб через цифровые телевизионные платформы (спутниковые и наземные), а также через веб-потоковые службы. Тем не менее, правительство также создало дополнительную защиту для потребителей, требуя, чтобы охват национальных служб DAB (как BBC, так и коммерческих) был эквивалентен FM до начала любого процесса DSO. Хотя процесс внедрения DAB добился наибольшего прогресса, когда он возник в Европе, технология также продвигается в другом направлении.