Курск и Курская область

Радиочастотная идентификация (RFID) - это беспроводная технология, способная к автоматической и однозначной идентификации без прямой видимости путем извлечения уникального идентификатора из микроэлектронных меток, прикрепленных к объектам.

RFID - это технология, которая использует радиоволны для передачи данных из электронной метки, называемой RFID-меткой, прикрепленной к объекту, через считывающее устройство с целью идентификации и отслеживания объекта. RFID уже используется для отслеживания и отслеживания жертв в ситуации бедствия. Данные могут быть собраны в режиме реального времени и сразу же доступны для аварийного персонала и экономят время с помощью RFID. Команды кризисного управления, больницы и аварийный персонал имеют доступ к данным через компьютерную базу данных.

Системы радиочастотной идентификации (RFID) были успешно применены в областях производства, цепочки поставок, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и других служб. Тем не менее, различные преимущества и недостатки, выраженные в различных исследованиях проблем, стоящих перед технологией использования технологии RFID, были встречены скептицизмом со стороны руководителей организаций здравоохранения. Целью данного исследования было показать и показать роль технологии RFID в повышении безопасности пациентов и усилении их влияния на здравоохранение.

Это исследование представляло собой несистематический обзор, поиск литературы в котором проводился с помощью библиотек, книг, материалов конференций, баз данных PubMed, а также поисковых систем, доступных в Google, опубликованный в период с 2004 по 2013 год в феврале 2013 года.

В результате предварительного поиска 68 статей. После тщательного анализа содержания каждой статьи было отобрано в общей сложности 33 статьи на основе их актуальности.

Мы должны интегрировать RFID с информационными системами больниц (HIS) и электронными медицинскими картами (EHR) и поддерживать его с помощью систем поддержки принятия клинических решений (CDSS), это облегчает процессы и уменьшает медицинские, медикаментозные и диагностические ошибки.

По меньшей мере 44 000 человек и, возможно, 98 000 человек ежегодно умирают в больницах в результате медицинских ошибок, которые можно было бы предотвратить.

В последнее десятилетие риск причинения вреда медицинской помощью подвергался все более пристальному вниманию. Растущая изощренность компьютеров и программного обеспечения должна позволить информационным технологиям играть жизненно важную роль в снижении этого риска - за счет оптимизации ухода, выявления и исправления ошибок, оказания помощи в принятии решений и обеспечения обратной связи по производительности. Насколько нам известно, было несколько предыдущих отчетов, основанных на экспериментах на месте, показывающих, что RFID подходит для использования в больнице, особенно для доставки медикаментов и составления карт рабочего процесса медсестры. Организационные ресурсы и технические структуры, такие как аппаратное и программное обеспечение, являются очень важными требованиями при перепроектировании электронных проектов.