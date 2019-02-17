Курск и Курская область

Инновации не всегда процветают в изоляции. В результате этого, ЕВС предоставляет и продвигает среду для совместной разработки новых идей в рамках своего ежегодного семинара Radiohack. Профессиональный звук был частично создан людьми, которые возились с паяльниками, отвертками и кусочками компонентов и проводов. Это особенно актуально для радиотехнологий: подумайте, что операторы радиолюбителей создают свои собственные вещательные станции из комплектов, а первые инженеры BBC строят микшерные пульты для конкретных программ. Этот дух поддерживается в радио-хаке, одном из самых известных в этом месяце событий в Женеве под эгидой ЕВС. Хакатон стал важной ареной для инноваций и развития идей и новых технологий. Крупные корпорации используют такие мероприятия, чтобы дополнить свои отделы исследований и разработок, в то время как более свободолюбивые взяли подход рок-фестиваля, как в случае с электромагнитным полем. Мастерская EBU Radiohack проводится с 2011 года и в настоящее время является частью Недели цифрового радио организации. В этом году семинар начнется 11-12 февраля, и за ним последует день, посвященный обновлению прогресса в RadioDNS, открытом формате для гибридного радио (12 февраля); Саммит по цифровому радио (13 февраля); и семинар по радиоархиву (14 февраля). Radiohack 2019 - это второе мероприятие, организованное руководителем проекта EBU Беном Пуром, который ранее работал на британской коммерческой станции Heart (входит в группу Global). «Я посещал семинар Radiohack с первых дней, - заявляет он, - сначала как участник, а теперь как организатор. Идея состоит в том, чтобы привлечь людей и позволить им играть с радиотехнологиями. Цель состоит в том, чтобы внедрять инновации. Мы предоставляем пиццу, пиво, технологии и физическое местоположение, а затем позволяем людям собираться вместе, чтобы делать то, что они хотят ". Пур говорит, что Radiohacks собирает широкий круг людей из всех аспектов радиовещания, технологий и смежных областей. «Мы развиваем основную группу, в которую входят производители устройств, автомобильные компании и вещательные компании», - комментирует он. «Это действительно публичное мероприятие, и у нас здесь также есть радиолюбители, потому что они открыты для всех, если они чувствуют, что собираются что-то из этого извлечь. Однако количество ограничено. - не более 30–40 - поэтому мы разговариваем с людьми, которые первыми регистрируются, чтобы выяснить, чего от них ожидать». На момент написания статьи регистрация на Radiohack 2019 только началась, поэтому не было никаких признаков того, что могло бы сконцентрировать умы людей в этом году. Пур согласен с тем, что, скорее всего, две из основных областей инноваций на мероприятии 2018 года - голосовое управление и интеллектуальные колонки - снова окажутся в центре внимания. «Он все еще находится в экспериментальной фазе», - вспоминает он. «Существует группа EBU, которая занимается голосовым управлением для гибридного радио, и многие производители экспериментируют с ним. Никто не определил де-факто стандарт для голосового управления для взаимодействия с радио и аудио через интеллектуальные динамики».