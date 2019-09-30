Курск и Курская область

Как изобретатель беспроводного телеграфа, Гульельмо Маркони был центральной фигурой в развитии коммуникаций двадцатого века. И все же, как мы должны смотреть на него? Как нобелевский лауреат? Предприниматель? Фашист? В своей грандиозной обширной биографии Маркони Марк Рабой рассказывает о сложном человеке, сыгравшем все эти роли. Рассматривая их, Рабой пытается показать, как радио стало тесно переплетаться с крупным бизнесом, империализмом и глобальной политикой так, что они все еще определяют электронные коммуникации. Маркони родился по привилегии в 1874 году: его отец был итальянским аристократом, а мать - членом ирландской династии виски Джеймсон. Получив образование в Англии и Италии, Маркони решил в 20 лет изучать электромагнитные волны, предсказанные Джеймсом Клерком Максвеллом в 1860-х годах и подтвержденные экспериментально немецким физиком Генрихом Герцем около 20 лет спустя. Маркони хотел использовать эти волны для разработки беспроводной телеграфной системы. Он посылал сообщения через поместье своего отца, используя передатчик с искровым разрядником Герца для генерации радиоволн, которые были обнаружены версией «когерера», изобретенного французским физиком Эдуардом Бранли (железные опилки в стеклянной трубке, выстроенные в ответ на волны). Прорыв Маркони заключался в соединении этих двух устройств с надземными антеннами. Чтобы коммерциализировать это изобретение, мать Маркони отвезла его в Англию в 1896 году на совещание со своей семьей, а также Уильяма Приса, главного инженера Британского почтового отделения. Двоюродный брат, Генри Джеймсон Дэвис, помог Маркони получить патенты, основать компанию Wireless Telegraph and Signal (позже - компанию Wireless Telegraph компании Marconi) и искать капитал. Маркони сосредоточился на увеличении дальности передачи; он отправил сообщения через английский канал в начале 1899 года. Несмотря на признание СМИ и растущие цены на акции, компания Маркони не приносила прибыли. В то время как его доска не работала, Маркони решил сделать кардинальный шаг, чтобы захватить рынок связи между кораблем и берегом. Сербско-американский изобретатель Никола Тесла пообещал отправить беспроводное сообщение через Атлантику (W. P. McCray Nature 497, 562–563; 2013). Возможно, следуя этому примеру, Маркони начал работать с британским инженером-электриком Джоном Амброзом Флемингом (который позже изобрел вакуумную трубку), чтобы построить мощную передающую станцию ​​в Корнуолле, Великобритания. В декабре 1901 года Маркони победил Теслу, получив в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд, сообщение, отправленное со станции в Корнуолле. Предприятие Marconi процветало, продавая беспроводное оборудование судоходным компаниям и военно-морским флотам по всему миру. Стремясь помешать британцам монополизировать новую технологию, немецкий император Вильгельм II поддержал создание компании Telefunken для продвижения немецких изобретателей радио и созвал первую международную телекоммуникационную конференцию в Берлине в 1903 году. Немцы хотели, чтобы все корабли могли общаться. со всеми береговыми станциями, в то время как британцы настаивали на том, что система Marconi должна быть доступна исключительно для клиентов Marconi. Опираясь на свой опыт работы в области этики, средств массовой информации и коммуникаций.