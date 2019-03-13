Курск и Курская область

Леонардо объявил на Heli-Expo 2019 о сотрудничестве с Gulf Helicopters из Катара для тестирования технологии радиочастотной идентификации (RFID) на их среднем среднем парном вертолете AW189. Эта инициатива основана на пилотном проекте по установке меток RFID на самолете.

Проект направлен на разработку усовершенствованных решений для сбора данных: основная идея пилотного проекта RFID заключается в экспорте технологии радиочастотной идентификации, широко используемой в логистике, в том числе в вертолетах. Около 60 основных компонентов парка самолетов Gulf Helicopters AW189 будут помечены RFID, что позволит автоматически загружать данные по возвращении самолета из миссии, улучшая таким образом контроль конфигурации воздушного судна и эффективность технического обслуживания при вождении. Данные, которые легко и быстро получают специализированные устройства чтения смарт-тегов, также будут способствовать повышению эффективности других функций и услуг, основанных на структурированном сборе больших данных, уже доступных в портфеле Leonardo, таких как HUMS (Система мониторинга использования здоровья) и связанное с ним прогнозное обслуживание / логистика.

Пилотный проект продолжается и его планируется завершить к середине 2019 года. После того, как RFID-решения станут полностью доступными, они будут внедрены на всех платформах AWFamily и в конечном итоге будут модифицированы по желанию клиентов. Технология RFID - это еще один способ продемонстрировать способность Леонардо находить индивидуальные решения для клиентов в качестве ключевого фактора для повышения уровня предоставляемых услуг, а также эффективности обслуживания с прямым прогнозированием потребностей в логистике.

Г-н Мохамед Аль Моханнади, генеральный директор Gulf Helicopters, приветствовал возможность работать в партнерстве с Leonardo Helicopters, внедряющими технологии в рамках пилотного проекта RFID, будучи уверенным, что он достигнет поставленных целей по улучшению контроля конфигурации вертолета и эффективности технического обслуживания.

Пилотный проект RFID соответствует обязательству Компании по улучшению обслуживания и работы с клиентами с использованием новейших технологий и соответствует сильной клиентской ориентации промышленного плана Леонардо. RFID является частью широкого спектра цифровых услуг, которые предлагает Leonardo, в том числе мобильный сервис Skyflight для планирования миссий, помощник инженера по поддержке продуктов Helilink, прогностическое / адаптивное обучение AW Training и Heliwise / HUMS - все это представлено на стенде Leonardo Heli-Expo.