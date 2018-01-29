Курск и Курская область

Известный интерес FCC к захвату более широкого диапазона спектра для беспроводных широкополосных услуг в этой стране заслужил напоминание Public Radio Satellite System о важности регистрации своих терминалов земной станции C-диапазона.

PRSS на этой неделе предупредила общественные радиостанции с нисходящей линией связи в меморандуме о том, что «существует значительная вероятность того, что любое действие FCC для разрешения беспроводного широкополосного доступа к спектру C-диапазона может привести к помехам для незарегистрированных / нелицензированных спутниковых наземных станций C-диапазона». PRSS представляет собой сеть распространения, которая обеспечивает передачу новостей, музыки и специализированной аудитории через спутник и Интернет на общедоступные радиостанции по всей территории Соединенных Штатов.

Группа полагает, что FCC, скорее всего, приблизится к действию в Уведомлении о расследовании (GN Docket № 17-183), выпущенном в августе 2017 года, в котором излагаются намерения FCC искать потенциальные возможности для дополнительного гибкого доступа для беспроводных широкополосных услуг в спектре полосами от 3,7 до 24 ГГц. FCC упомянул три полосы, которые специально заинтересованы в услугах беспроводной широкополосной связи: 3.7-4.2 ГГц, 5.925-6.425 ГГц и 6.425-7.125 ГГц.

Промышленные наблюдатели сообщили Radio World, что многие вещатели в настоящее время используют 3,7-4,2 ГГц для спутниковых C-диапазонных нисходящих линий, а спектр 6 ГГц включает в себя C-Band восходящую линию связи.

PRSS предупредила партнеров одного из возможных планов, которые FCC рассматривает в своей записке: «FCC рассматривает совместное предложение Intel и Intelsat для «рыночного подхода», которое разделило бы спектр C-диапазона между спутниковой и беспроводной широкополосной связью в термины географии и частоты. Если ваша станция находится в определенном географическом районе, и в этой зоне нет официально зарегистрированных или лицензированных FCC-терминалов спутниковой земной станции C-диапазона, вы можете потерять часть или всю ожидаемую защиту спутникового спектра C-диапазона. Ваш терминал земной станции спутника может начать испытывать помехи от использования широкополосного беспроводного доступа».

NAB заявила, что FCC насчитывает только 4700 зарегистрированных / лицензированных пользователей C-диапазона в стране, что предполагает, что комиссия, вероятно, считает, что спектр в настоящее время недостаточно используется. NAB полагает, что большинство наземных станций C-диапазона только для приема не регистрируются FCC, что потенциально влияет на значительное количество станций.

Поэтому PRSS настоятельно призывает всех вещателей с приемниками земной станции C-диапазона подтвердить, что они зарегистрированы и лицензированы FCC. Если нет, PRSS говорит, что типичный процесс для этого предполагает проведение исследования координации по частоте, а затем завершение подачи FCC.