Курск и Курская область

Сдвиг парадигмы происходит уже несколько лет, так как мы постепенно продвигаемся к полностью сетевым сетям IP-вещания, в которых почти не будет дискретных аудиосигналов.

Основное внимание в сети переключилось на вещательный центр, где внутренние структуры все чаще используют протоколы IP, такие как AES67, Ravenna, Livewire, Wheatstone и Dante. Это изменение может зависеть от производителей производственного оборудования, но это, несомненно, также скажется на аудиокодеках, поскольку они должны будут легко вписываться в эту новую инфраструктуру.

Переход к объекту «все-IP» требует переопределения роли, которую играет аудиокодек, особенно при развертывании в приложениях STL / SSL, а также ключевых функций, которые должен искать потенциальный покупатель.

КЛАССИЧЕСКИЙ АУДИОКОДЕК

Раньше определение хорошего аудиокодека в целом было таким, которое было оснащено множеством аудиоформатов, способных соединиться со многими сторонними брендами и соответствовало многим стандартам.

Этот «классический» аудиокодек был разработан, чтобы охватить как можно больше областей применения и, следовательно, поддерживать множество алгоритмов и режимов. Однако для приложений STL / SSL аудиоформаты должны быть ограничены теми, которые обеспечивают высокую точность сигнала при умеренном или нулевом сжатии. Высокоэффективные форматы с низкой скоростью передачи данных не требуются или желательны в сегодняшних сетях с высокой пропускной способностью.

Другая цель классического кодека заключалась в обеспечении совместимости со многими брендами. EBU потратил 10 лет на согласование совместимости для достижения этого, и многие кодеки подчеркивают соответствие N / ACIP среди текущего набора функций. Тем не менее, способность подключаться со многими другими производителями во все большей степени не имеет значения во многих новых появляющихся приложениях STL.

СОВРЕМЕННЫЙ ШЛЮЗНЫЙ КОДЕК

Поскольку форматы и функциональная совместимость уже не являются приоритетом, желательный набор функций современного STL-кодека начинает сильно отличаться.

Роль современного кодека заключается в подключении домена локальной сети студии и домена WAN. Во многих отношениях он действует аналогично сетевому маршрутизатору; кодек должен появиться в инфраструктуре как сетевой блок с адресными входами и выходами и может быть интегрирован в системы управления студией.

Важным преимуществом современного кодека шлюза является его способность интегрироваться в существующую внутреннюю сеть. Хотя это варьируется от объекта к объекту, оно должно поддерживать AES67 как минимум.

Требования к оборудованию

Преобразование собственного аудиопотока в WAN-совместимый формат с минимально возможной задержкой требует вычислительной мощности, поэтому отдельное аппаратное обеспечение на основе DSP рекомендуется для кодека шлюза.

Кодек должен быть адаптирован к размеру вещательной организации и поддерживать достаточное количество аудиоканалов для удовлетворения как текущих, так и будущих потребностей.