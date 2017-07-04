Курск и Курская область

Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Те, кто пару лет назад взяли дорогую иномарку в кредит, пытаются как-то от нее избавиться. Выплатить такую машину становится просто нереально и многие ищут способ ее продать. Сделать это сложно, ведь кредитное авто считается имуществом банка до тех пор, пока Вы не погасите кредит. Из каждой ситуации есть выход и из этой тоже. Сегодня существуют компании, предоставляющие услуги по выкупу залоговых авто. Изначально стоит понять суть процедуры выкупа залогового автомобиля. Компания, занимающая выкупом таких машин, заключает договор с банком. По этому договору компания выплачивает банку оставшуюся по кредиту сумму. Машина оценивается экспертами компании и бывший владелец авто получает разницу между оценочной стоимостью машины и суммой кредита. То есть с бывшего владельца машины снимаются все обязательства перед кредитной организацией (банком) и он получает еще определенную сумму денег. При этом все права на автомобиль переходят к компании-покупателю. Обратившись в компанию по выкупу залоговых автомобилей, Вы избавите себя от возни с документами, урегулировании вопрос с банком. Юристы компании и банка профессионально оформят сделку. Вам даже не придется оплачивать их услуги. Все вопросы по кредитным обязательствам и страховым спорам решат опытные специалисты. Бывают ситуации, когда залоговый автомобиль не на ходу, тогда компания-покупатель предоставляет собственный эвакуатор для транспортировки машины. Обратившись на сайт компании avtoaliance.ru/vykup-zalogovyh-avtomobilej/ по выкупу залоговых автомобилей, Вы сможете получить максимальную выгоду от такой сделки. Компании, выкупающие автомобили, обычно предлагают до 90% их рыночной стоимости. Обратившись в "Автоальянс" Вы сможете получить 95%. Учитывая, что все затраты на юридическое оформление документов компания берет на себя, бывший владелец авто получает существенную выгоду. Тем владельцам кредитного автотранспорта, которые спешат избавиться от авто в самое короткое время и сразу получить деньги, необходимо на сайте компании пройти онлайн оценку авто. Для этого в специальное меню следует внести марку и модель авто, год выпуска, свое имя и телефон. После того, как Вы отправите данную заявку с Вами свяжется представитель компании для уточнения деталей. Выкупая кредитное авто, компания проводит совершенно законную и прозрачную сделку. При чем получить деньги за свою машину Вы сможете сразу же после проведения осмотра и оценки Вашего авто сотрудником компании. После подписания договора Вы получите разницу от оценочной стоимости и суммы кредита наличкой или любым другим удобным для Вас способом. Выкуп залоговых авто у банка на сегодняшний день является очень востребованной услугой. Важно обращаться в проверенную компанию, которая заботится не только о своих интересах, но и об интересах клиентов. Прежде, чем подписывать договор с компанией, обязательно почитайте отзывы о ней в интернете, удостоверьтесь в том, что репутация ее положительная. Решившись на продажу залогового авто Вы через такую фирму, Вы избавите себя от решения многих вопросов и сможете быстро получить деньги.

