Курск и Курская область

Прохождение техосмотра является обязательной процедурой для всех владельцев транспортных средств. Без диагностической карты невозможно получить страховой полис ОСАГО, а без него Вы не имеете права выезжать на дорогу. Специально для тех автовладельцев, которые тщательно следят за техническим состоянием своего авто, но не желают тратить свое время на прохождение многочисленных процедур для получения ДК, разработали онлайн сервис. Посетив сайт компании, предоставляющей услуги по оформлению диагностических карт, Вы сможете быстро подать свою заявку и в течении короткого промежутка времени получить нужный документ. Онлайн помощь в оформлении диагностической карты предоставляется для всех категорий ТС: легковые и грузовые авто, мотоциклы и мотороллеры, легковые такси, грузовые прицепы. За услугу взимается фиксированная цена для всех категорий. Оформляя диагностическую карту через интернет, Вы получаете официальный документ. Всего пару шагов и Вы сможете оформить полис ОСАГО. Первым шагом является оформление заявки на сайте в интернете. В бланк заявки необходимо внести данные о своей машине. После этого нужно будет подождать около 15-20 минут пока специалисты компании проверят все данные о Вашем авто. После данной процедуры с Вами свяжутся и Вы сможете уже проверить наличие номера техкарты в базе EAISTO ГИБДД. Вам высылают на электронную почту 15-тизначный номер ДК, который нужен для оформления полиса ОСАГО. Оплачиваете услугу тогда, когда выполните проверку своих документов в общей базе данных. Всего пару минут времени и Вы станете обладателем официальной диагностической карты. Если Вы не знаете, нужно ли в данный момент оформлять диагностическую карту на Ваше авто, то всегда можно проконсультироваться со специалистом по телефону 8(800)511-72-78. На некоторые категории автомобилей (такси, автобусы, грузовики для перевозки людей) проходить техосмотр онлайн, а также диагностическую карту необходимо оформлять каждые полгода. Для новых машин (до 3-х лет) этот документ вообще оформлять не нужно. Не стоит рисковать и ездить за рулем без страхового полиса, ведь в любой момент Вам могут выписать штраф или отправить автомобиль на штрафплощадку. Теперь, когда Вы знаете как быстро, просто и удобно пройти техосмотр онлайн, Вы сможете сэкономить свое время и нервы и получить ДК. Никаких очередей и бюрократических процедур, доступная стоимость и оперативность оформления документа. Практически круглосуточно можно подать заявку на оформление ДК. Если понадобится документ в распечатанном виде, то курьер привезет Вам его по указанному адресу. Для ответственных водителей, которые беспокоятся о техническом состоянии своего авто, получение диагностической карты является лишь формальностью. Поэтому большинство наших соотечественников пользуется услугой онлайн оформления ДК.

