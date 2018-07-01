Курск и Курская область

На этой неделе тысячи людей приехали в Детройт для участия в Смешанной медиа-конференции, собрании творческих умов и тех, кто посвящен СМИ во многих формах. С основного выступления основателя движения #MeToo на уроках по подкастированию и упрощению, AMC в течение 20 лет сосредоточился на омолаживающей гражданской жизни во многих отношениях. Будучи давним продюсером и мыслителем, я пришел в AMC, чтобы понять революцию в аудитории и творчестве. Для общинного радио это дезинтермедиация и нарушение традиционного распределения для нескольких торговых точек, которые становятся экзистенциальной угрозой. Как мы реагируем, в итоге можно определить судьбы некоторых медиа-организаций. Тем не менее, мой лучший совет - не гоняться за цифрой, даже если это оказывает давление на всех нас. Цифровое пространство дает полную оперативность, а приложения и узлы обслуживания заставляют вас начинать подкастинг сейчас. Ранее в этом году Podcast Movement организовал свой 28-дневный вызов, призванный побудить людей начать подкастинг в течение месяца. В моих многочисленных беседах на Allied Media Conference, где на многих площадках были упакованы ветераны, новые производители и контент-производители, мой вывод был: это происходит на самом деле. Несомненно, неудача подхода, который говорит «Просто сделай это», заключается в том, что такие крики не так хорошо продуманны, как заслуживают сообщества, и в конечном итоге подрывают доверие, потому что люди, которые делают это, могут быть не теми, кому нужны сообщества. Кроме того, интернет полон подкастов сначала-думаю-потом-делаю, влогов и веб-сайтов, которые находятся там, забытые и пустые, спустя годы после волнения и добрых намерений, которые их запустили, рассеялись, как и многие из заброшенных зданий, которые разделяют точки в Детройте. Сообщество радио с большим трудом переходит на цифровой формат. С меньшим количеством ресурсов, чем крупные организации, проблемы организационного потенциала и требовательные советы директоров, которые настойчивы, то, как станция вызывает цифровое программирование, а не просто радиошоу, предназначенное для подкастинга, - нелегкий подвиг. Частой темой является то, как наиболее эффективные лидеры работают с заинтересованными сторонами, чтобы быть преднамеренными в отношении цифровых технологий. Каким образом ваша общественная медиаорганизация приближается к цифровому? Одна вещь, которая была подчеркнута снова и снова, - это планирование. Не делайте этого, потому что кто-то предлагает вам начать. Вместо этого важно подумать об устойчивости, аудитории и видении. Хорошо следить за толпой и начинать подкастинг, потому что вы задумывались об этом, а не из-за затяжных вопросов, от которых ваша организация, возможно, с самого начала никогда не уходила. Как вы планируете находиться в цифровом пространстве через 12-18 месяцев? Вы делаете это для определенной аудитории или цели роста, или просто потому, что слышите, что вам нужно? Кого вы ожидаете услышать, и как? Что является количественным уникальным в вашем голосе, который делает его тем, что люди действительно будут слушать и верить?