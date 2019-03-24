Курск и Курская область

Каждая отрасль имеет свои уникальные риски безопасности. Например, банковский сектор и сектор здравоохранения имеют дело с некоторыми достаточно чувствительными финансовыми данными и данными клиентов и поэтому должны обеспечить надежную защиту для обеспечения их безопасности.

Промышленный сектор, однако, немного отличается. В течение многих лет эксперты, заботящиеся о безопасности, фокусировались на других отраслях, но теперь, когда подключенные устройства и интеллектуальные технологии используются в промышленных условиях для поддержки широкого спектра оборудования и задач, появляются новые риски защиты данных, которые заслуживают внимания.

Лидеры промышленных организаций должны понимать, что работники устройств и систем могут управлять такими процессами, как строительство, производство, добыча полезных ископаемых и логистика, и могут открыть свой бизнес для определенных уязвимостей. Одним из таких устройств является радиочастотный контроллер, используемый для управления оборудованием. Хотя они могут показаться простыми конечными точками, похожими на удаленные устройства открывания гаражных ворот на уровне потребителя, эти радиочастотные контроллеры могут обеспечить идеальный вход для злонамеренных действий.

Те, кто работает в промышленном секторе, без сомнения, знакомы со всеми возможными способами использования радиочастотных контроллеров, включая небольшие портативные модели и контроллеры в стиле пояса с кнопками и джойстиками:

В рамках строительной деятельности контроллеры могут использоваться для управления кранами и другой крупной техникой.

Радиочастотные пульты используются в горнодобывающем секторе для управления сверлами и насосами.

В сфере судоходства и логистики радиочастотные средства управления используются для тележек и кранов, чтобы обеспечить перемещение значительных грузов для перевозки по различным видам транспорта.

В производственных условиях они могут управлять роботизированными станками, конвейерными лентами и многим другим.

Некоторые радиочастотные контроллеры позволяют включать машины в рабочее состояние, другие - функции аварийного останова, а некоторые более продвинутые модели способны выполнять все вышеперечисленное. Поскольку крупномасштабная интеллектуальная робототехника становится все более распространенной в промышленном секторе, радиочастотные контроллеры все шире распространяются для поддержки систем машин.

Хотя РЧ-контроллеры, как правило, являются более базовыми конечными точками по сравнению с такими элементами, как смартфоны или программные панели мониторинга, это оборудование все еще может представлять значительный риск. Согласно новому исследованию Trend Micro, эти проблемы возникают из-за нескольких различных фактов, связанных с использованием радиочастотного контроллера:

Поскольку эти конечные точки используют радиочастоту для поддержки работы, в отличие от беспроводных или других стандартных соединений, злоумышленникам легче проникнуть в эти системы и получить контроль.

РЧ-протоколы, используемые для включения контроллеров, часто являются проприетарными, и им уже несколько десятилетий. Эти устаревшие способы создают дополнительные риски.

Часто радиочастотные пульты используются гораздо дольше, чем предполагалось, из-за стоимости их замены или модернизации.

«Суть проблемы заключается в том, что вместо того, чтобы полагаться на стандартные беспроводные технологии, эти промышленные удаленные контроллеры полагаются на проприетарные радиочастотные протоколы, которым уже много десятилетий, и которые в первую очередь ориентированы на производительность за счет безопасности», - пояснили исследователи Trend Micro. , «В ходе наших исследований и открытий уязвимостей мы обнаружили, что недостатки контроллеров (легко) могут быть использованы для перемещения полноразмерных машин, таких как краны, используемые на строительных площадках и заводах».