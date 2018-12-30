Курск и Курская область

Довольно часто мальчикам дарят на дни рождения футбольные мячи. Как выбрать качественный мяч? Этот вопрос может стать настоящей проблемой для тех, кто ничего не понимает в футболе и экипировке. Выбирая мяч для себя или в подарок, обязательно нужно определиться какой фирмы Вы хотели бы изделие. Самыми популярными и востребованными остаются футбольные мячи от NIKE. Посетив в торговом центре отдел этой знаменитой компании, выпускающей одежду, обувь и инвентарь для спорта, Вы поймете что разнообразие мячей Вас ставит в ступор. Сделать однозначный выбор точно не получится. Другое дело покупать мяч в интернет-магазине, где Вы можете не спеша изучить характеристики каждой модели, сравнить их и заказать наиболее подходящий мяч. Ассортимент товаров на сайте обычно гораздо шире, чем в магазине. При выборе мяча необходимо знать какой размер нужен. Футбольные мячи могут быть с кожаной или полиуретановой покрышкой. В продаже можно встретить обычные мячи и те, которыми играют футбол в футзале. Приняв решение мяч nike купить, Вы должны точно знать возраст игрока, для которого совершаете покупку. Одно дело, если вы покупаете мяч для игры во дворе и совсем другое для командной тренировки или официальной игры. Все футбольные мячи имеют определенные размеры. Взрослым игрокам и подросткам подойдет стандартный размер №5, для детей 8-12 лет стоит покупать мяч размера 4, а малышам от 3 до 8 лет будет удобно гонять в футбол мячом размера 3. Если ребенок профессионально занимается с тренером, то важно поинтересоваться мнением наставника прежде чем совершать такую покупку. Он точно подскажет какой мяч будет идеальным приобретением на данном этапе тренировок. Почему одни мячи стоят так дорого, а другие совсем дешево? Качественный мяч от известного в мире производителя не может стоить дешево. При его изготовлении используются качественные материалы и самые передовые технологии. Готовый экземпляр обязательно проходит многочисленные тестирования и только после этого на нем ставится логотипы. Профессиональные футбольные мячи стоят дороже чем обычные тренировочные. Хорошие и надежные мячи с логотипом стандартизации FIFA станут замечательным подарком для каждого мужчины, не зависимо от его возраста. На полках магазинов можно встретить рекламные, сувенирные и мини-мячи, но они изготовлены из дешевых материалов и имеют такое же наполнение. Большинство фирменных футбольных мячей выпускается для игры на качественном газоне и если вы купите своему подрастающему футболисту такой мяч для игры во дворе, то не удивляйтесь что он скоро выйдет из строя. Кроме мячей, предназначенных для игр на щадящих покрытиях, существуют варианты для игр на жестких покрытиях (грунт или асфальт). Эти мячи отличаются усиленной покрышкой и поэтому будут более долговечными. Собираясь играть в футбол на пляже позаботьтесь о специальном мяче, который обработан специальной влагоотталкивающей пропиткой. Кроме обычных моделей в продаже можно увидеть мячи удивительной формы. Не удивляйтесь - они предназначены для отработки футбольных трюков. Для тренировки вратарей используют специальные футбольные мячи со смещенным центром тяжести. Зная все эти нюансы и особенности вы легко сможете выбрать футбольный мяч, максимально отвечающий требованиям. Nike держит планку лидера уже не один год в данной отрасли. Именно поэтому мальчишки и взрослые футболисты выбирают футбольные снаряды Nike и с удовольствием занимаются своим любимым видом спорта.