Курск и Курская область

Натуральное дерево активно используется с давних времен. В наши дни из массива дерева изготавливают мебель, паркет, музыкальные инструменты и не только. Чтобы изделия не портились под влиянием внешних факторов, их обязательно необходимо покрыть лаком. В продаже есть алкидные, масляные лаки, нитролаки, акриловые лаки, эпоксидные и полиуретановые лаки. Одни лаки применяют для внутренних работ, другие подходят для наружных. Мастера знают для каких целей применять тот или иной лак для покрытия дерева. Каждый вид лака отличается определенными свойствами. В зависимости от требуемого результата Вы сможете легко выбрать подходящий вариант. Но большинство покупателей интересует время высыхания лака, уровень токсичности, степень глянца, износостойкость и пожаробезопасность. Период службы деревянного изделия во многом зависит от правильного выбора лака. Удобней всего заказывать лак для дерева на специализированном сайте в интернете. Посетив сайт компании НИСОН Вы сможете в любое удобное для себя время заказать лак, проконсультировавшись предварительно с опытным менеджером по телефону +7(495)984-50-50. Домашний уют и комфорт невозможен без деревянных поверхностей. Полы из паркетной доски и паркета требуют особого ухода. С помощью специализированного качественного лака вы сможете значительно продлить период их эксплуатации, скрыть имеющиеся недостатки и сделать акцент на преимуществах. Лаки на водной основе сохнут достаточно долго, чего не скажешь про лаки на химических растворителях. Последние могут быть достаточно токсичными, поэтому с ними необходимо работать в специальном респираторе и перчатках. Обязательно выбирайте продукцию от известных мировых производителей, которая отличается высоким качеством. Так Вы убережете дерево от деформации, влаги, пересыхания, растрескивания и разных насекомых. Многие мастера применяют специальные пропитки для дерева, которые подчеркивают природную красоту древесины. Но такой обработки недостаточно. Только качественные лаки способны сохранить деревянные изделия в первоначальном виде. Лак создает твердую оболочку, защищающую деревянную поверхность от механических и атмосферных воздействий. Прежде чем наносить лак, дерево нужно подготовить самым тщательным образом. Лаки способны создавать глянцевые, матовые и полуматовые поверхности. Ваша задача - определиться каким должен быть конечный результат и только после этого покупать лак. Наносят лак обычно либо кисточкой, либо валиком. Ровные и большие поверхности покрывают лаком с помощью валика. Иногда используют распылитель для нанесения лака на вертикальную поверхность (забор). Очень важно при выборе лака учитывать условия эксплуатации деревянного изделия в ближайшем будущем: предполагаемые нагрузки, температурный режим и уровень влажности. Посетив сайт интернет-магазина по продаже лака Вам стоит ориентироваться не на цену, а на свойства лака и его предназначение. Для скамеек, заборов, беседок, элементов крыш, полов, предметов мебели подходят разные виды лаков. В детских комнатах стоит применять лаки на водной основе. Расход лака сложно определить, ведь он во многом зависит от пористости древесины.