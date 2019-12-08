Курск и Курская область

Современные гаджеты есть практически у каждого из нас. Это смартфоны, ноутбуки, планшеты, стационарные компьютеры. Ритм жизни сейчас очень динамичный и желательно, чтобы компьютер всегда был под рукой. В этом плане идеальным решением станет покупка ноутбука. На что стоит обратить внимание при выборе ноута? Во-первых, это производитель. Есть известные мировые компании, которые являются лидерами в производстве этой техники, именно их продукцию стоит покупать. Качественный ноутбук известного бренда не будет стоить дешево, зато будет быстро выполнять все задачи и прослужит долго. Отлично себя зарекомендовали по цене и качеству ноутбуки asus, заказать которые Вы сможете на сайте интернет-магазина Связной. Обязательно покупайте ноутбук с удобной для себя диагональю. Самыми популярными являются диагонали 15,6 дюймов или 17 дюймов. Каждый параметр в паспорте ноутбука имеет определенное значение. Поэтому стоит заранее проконсультироваться со специалистом и подобрать оптимальный вариант для реализации своих целей. Одним нужен ноутбук для работы (написания статей, текстовых документов, составления таблиц и договоров), другим для игр. В этих двух случаях нужны два абсолютно разных ноутбука. Для современных онлайн-игр нужны мощные игровые ноутбуки. На сайте svyaznoy.ru Вы сможете с помощью меню быстрого поиска подобрать подходящую модель гаджета. Для этого необходимо зайти в каталоге товаров в раздел с ноутбуками ASUS и задать ценовой диапазон, выбрать тип ноутбука (игровой, ультрабук, трансформер 2в1), выбрать нужную диагональ (от 13 до 17 и выше дюймов), указать разрешение экрана в пикселях, приблизительное время автономной работ устройства, тип процессора, количество ядер, объем оперативной памяти, тип видеокарты, производителя видеокарты, объем видеопамяти, тип накопителя, емкость HDD накопителя, емкость SSD накопителя, операционную систему, вес устройства, его цвет, наличие сенсорного дисплея, видеокамеры, подсветки клавиатуры и многое другое. Еще важно указать какое покрытие экрана будет предпочтительным для Вас - матовое или глянцевое. Матовое приглушает солнечные блики, а это лучше для зрения. Если Вы ничего толком не знаете о параметрах ноутбука, то лучше воспользоваться помощью профессионала. Для этого стоит позвонить по номеру 8(800)700-43-43 и получить грамотную консультацию. Купив продуктивный мощный ноутбук, Вы всегда сможете взять его в деловую поездку, на отдых. За таким компьютером удобно работать дома, умостившись в уютном кресле. Весит ноутбук приблизительно 1,5 кг. Купив специальную сумку для ноутбука, Вы сможете всюду брать с собой любимый гаджет. Сегодня практически все заказывают в интернете. Такие покупки удобны и экономны. Доставка товара выполняется обычно в течении 1-3 дней. Так почему бы не заказать отличный ноутбук по выгодной цене на сайте интернет-магазина?