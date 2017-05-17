Курск и Курская область

В каждой семье рано или поздно возникает вопрос о покупке домашнего питомца. Если ребенок просит у Вас завести какое-то животное, то лучше отдать предпочтение рыбкам. Ведь от них не будет аллергии у малыша. А на шерсть кошки или собаки она может возникнуть. Однако стоит тщательно продумать местоположение аквариума и ознакомиться с информацией в интернете о видах рыб и их совместимости. Вы не можете купить в один аквариум хищников и спокойных рыбок. Задумываться о покупке экзотических рыб стоит гораздо позже, после того как Вы научитесь ухаживать правильно за аквариумом, содержать его в чистоте. Вначале нужно решить какой размер будет иметь Ваш аквариум. Но стоит учитывать, что чем больше его вместимость, тем легче за ним ухаживать. Вместимость аквариума должна быть не меньше 60 л. Кроме стеклянного аквариума необходимо купить специальное оборудование, которое будет фильтровать воду, насыщать ее кислородом, освещать и обогревать аквариум. Воду обязательно следует отстаивать в течении суток. После покупки всего этого нужно позаботиться про воду, изучить информация какими характеристиками она должна обладать для создания оптимально комфортных условий существования рыбкам. Обязательно купите водоросли для аквариума. В зависимости от видов рыб, которых Вы будете содержать в аквариуме, стоит выбирать растения и грунт. Обязательно учитывайте требования к освещению и температуре, ведь не все растения имеют одинаковые особенности. И только после этого можете отправляться за рыбками и кормом для них. Все аквариумные рыбки требуют ухода, даже самые неприхотливые. Поэтому необходимо осознанно подходить к такой покупке. Вместе с детьми договоритесь о том, кто будет ухаживать за аквариумом и кормить рыбок, чистить аквариум. Конечно же родители должны помогать деткам справляться с такими обязанностями. Но данная покупка учит детей быть ответственными и выполнять свои обязанности. Покупая рыбок выбирайте гуппий, скалярий, бычков брахигобиус, карликовых гурами, черных молли, южноафриканских рыб-бабочек. Эти виды рыб отлично уживаются с соседями и неприхотливы в еде. Если владелец аквариума неправильно подобрал рыб, то хищники могут начать кушать маленьких рыбок. Не стоит совмещать мирных рыбок и хищников. Видов рыб для аквариума очень много, это живородящие рыбки, лабиринтовые, золотые, цихлиды, барбусы, панцирные сомики, харациновые рыбы. В каждом семействе рыб есть красивейшие экземляры, способные стать украшением Вашего аквариума. Важно купить молодые и здоровые рыбки, а также правильно подобрать им корм. От вида корма зависит здоровье рыб и их возможность к размножению.