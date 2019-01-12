Курск и Курская область

К сожалению в наше время существует много заболеваний, которые неизлечимы или очень трудно поддаются лечению. Ученые на разных континентах в лабораториях трудятся над созданием новых и эффективных лекарств, которые помогут побороть страшные недуги. Одним из самых опасных вирусов до недавнего времени оставался вирус гепатита С. Самыми частыми причинами заражения данным вирусом становятся внутривенные инъекции. В большинстве случаев такое происходит при введении наркотиков внутривенно. Хотя бывают случаи заражения гепатитом С при сексуальном контакте без защитных средств, когда вирус проникает через слизистые оболочки. Иногда заражение происходит внутриутробно. При заражении гепатитом С страдает вся иммунная система, нарушается обмен веществ в организме. До недавнего времени очень маленький процент больных выздоравливали полностью. У большинства болезнь переходила в хроническую форму, что с годами могло перерасти в цирроз или рак печени. Особенностью этой формы протекания заболевания является то, что активное и неактивное состояние может чередоваться поэтому вирус в крови отсутствует, а только можно обнаружить его следы - антитела. Чтобы подтвердить наличие заболевания доктора назначают лабораторные методы в совокупности с инструментальными методами визуализации печени. Наглядными симптомами гепатита С являются желтушность кожи и склеры глаз. Если сдать анализ крови, то о наличии данного заболевания будет свидетельствовать повышенная концентрация билирубина. Сам пациент ощущает общую слабость, потерю аппетита, боль в правом подреберье, снижение активности. Доктор при осмотре сможет прощупать увеличенные размеры печени и селезенки. Кроме таких клинических симптомов, сопровождающих данное заболевание, могут быть сопутствующие симптомы: ревматоидное воспаление суставов, ухудшение зрения, высыпания на коже, поражение почек и мочевого пузыря. До недавнего времени очень сложно было лечить этот страшный недуг. С изобретением лекарственного препарата Twinvir Romania ситуация кардинально изменилась. Практически 97% больных смогут вылечиться и вернуться к нормальной жизни. Что это за лекарство? Twinvir - это комбинированный противовирусный препарат выпускается в таблетированной форме и является комбинацией двух составляющих ледипасвира и софосбувира. Обычно курс лечения рассчитан на 12 недель при ежедневном одноразовом применении. Но лечение пациентов с циррозом печени занимает в два раза больше времени. Точный срок лечения данным препаратом устанавливает доктор после проведения всех исследований и получения результатов анализов. Во время лечения данным препаратом могут наблюдаться головная боль и общая слабость организма. Теперь Twinvir стал намного более доступным по цене и каждый пациент с диагнозом гепатит С получил шанс на быстрое выздоровление.