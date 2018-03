Курск и Курская область

Новое исследование, опубликованное сегодня руководителем музыкальной бизнес-программы Steinhart в Нью-Йоркском университете, выдает отрезвляющий взгляд на будущее радио. В 30-страничном отчете Ларри Миллер утверждает, что традиционное радио не смогло взаимодействовать с поколением Z, родившимися после 1995 года, и что его влияние и актуальность будут по-прежнему зависеть от цифровых услуг, если они не будут обновлены. Ключевые моменты, сделанные в исследовании, включают: * Поколение Z, которое, по прогнозам, составит 40% всех потребителей к 2020 году, мало заинтересовано в традиционных средствах массовой информации, в том числе в радио, выросло в цифровой среде; * AM / FM-радио находится в разгаре массового падения в качестве инструмента для обнаружения музыки молодыми поколениями, с самообслуживанием, слушая AM / FM-радио среди подростков в возрасте 13 лет и увеличиваясь почти на 50 процентных пунктов между 2005 годом и 2016. Музыкальное открытие в целом отходит от радио AM / FM и к YouTube, Spotify и Pandora, особенно среди молодых слушателей, причем 19% опрошенных слушателей 2017 года ссылаются на него как источник для поддержания актуальности с музыкой - с 28% в предыдущем году. Среди 12-24-летних, которые считают, что обнаружение музыки важно, радио AM / FM (50%) становится еще менее влиятельным, отставая от YouTube (80%), Spotify (59%) и Pandora (53%). * К 2020 году ожидается, что 75% новых автомобилей будут «подключены» к цифровым услугам, нарушив монополию радио на приборной панели автомобиля и отведя AM / FM только к одной из серии аудиофайлов за рулем. По данным Министерства транспорта США, типичному автомобилю в США в 2016 году 11,6 лет, что объясняет, почему радио еще не столкнулось с событием разрушения. Тем не менее, водители покупают новые автомобили быстрее, чем когда-либо, и новые автомобили поставляются с более установленными опциями для цифровых музыкальных сервисов. * Поступление «умных динамиков», таких как Amazon Echo, у которых нет антенны AM / FM, быстро формирует домашние развлечения без широковещательного радио, которое не имеет цифровой опции. * Вещательные станции не платят роялти за для использования основных записей - США являются единственной страной с разработанными законами об интеллектуальной собственности, где это имеет место. * Добавление потоковых данных на диаграмму Billboard Hot 100, означает, что потоковая передача теперь играет важную роль в определении того, какие песни воспроизводятся на радио, а не наоборот, уменьшая свой статус как вкусовым инструментом. Фактически, потоковая передача теперь составляет 20-30% данных, которые содержат Hot 100, при продажах на 35-45% и в эфире на 30-40%.