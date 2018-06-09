Курск и Курская область

Мир радио и его технология - это тот, который за последние 100 лет видел огромные скачки. Сегодняшний мир радиотехники - это тот, который стал еще более инновационным. Лучшее место, чтобы увидеть эти новые инновации, несомненно, в области умных гаджетов. Все, начиная от смартфонов и заканчивая Bluetooth-гарнитурами, позволило перенести радиотехнику на совершенно новый уровень. Самые большие инновации были в мире коммуникаций. Wi-Fi смог обеспечить более быструю передачу голоса и информации. Информационные технологии и голос через интернет-протокол, или VoIP, безусловно, видели преимущества этих новых радиотехнологий. Ниже представлен небольшой взгляд на будущее радиотехнологий и то, как он принесет пользу будущим умных носителей. Радиотехника будет играть огромную роль в офисе и образовании вплоть до здравоохранения. Wi-Fi и Bluetooth смогли упростить общение с носимыми. Гарнитура BlueTooth позволяет общаться без рук, что по очереди означает, что человек может быть освобожден, чтобы делать гораздо больше. Это очень важно, когда дело доходит до оптимального функционирования офиса и даже в больнице. BlueTooth теперь имеет маломощные функции, что означает, что общение с гарнитурой BlueTooth будет длиться дольше. Другое дело, что нововведения BlueTooth позволяют получать более четкие радиопередачи и звуки. Как и следовало ожидать, все больше и больше людей выбирают Bluetooth и этот тип радиотехнологий и коммуникаций, коммуникационный аспект может усложняться, когда все больше людей используют WiFi. Службы на основе облачных вычислений и более быстрые параметры WiFi в эти дни позволяют улучшить связь между устройствами. Это, безусловно, будет иметь жизненно важное значение для будущего умных носителей, поскольку эти устройства полагаются и продают себя в режиме передачи данных в реальном времени, и если есть какие-либо нарушения в передаче, которые могут означать, что информация может быть заполнена ошибками и будет считаться не достаточной. IoT или Internet of Things - это область, которая занимается связью и технологиями, когда речь идет о смарт-устройствах и носимых устройствах. Imagination Technologies - это один бизнес, который проводит новаторские исследования в этой области. Они специализируются на разработке специальных радиочипов, которые продлевают срок службы смарт-устройств. Их инженерам удалось разработать микросхемы, которые позволят батарее на устройстве IoT выдерживать до четырех месяцев на одном заряде. Эта лондонская компания гордится тем, что может улучшить радиосвязь между умными устройствами. Возможность общения через смарт-карту или смартфон потребует оптимальной радиотехнологии. Вашингтонский университет - еще одна группа, которая экспериментирует с использованием низкомощных радиочастот, выделяемых WiFi-соединениями, и используя это для питания устройств. Связь будет ключевой, и именно эти исследования как таковые Вашингтонским университетом будут играть ключевую роль в будущем IoT и умных носимых вещей и их функций радиосвязи на основе радиосвязи. Другие крупные электронные компании, такие как Qualcomm, являются примерами компаний, которые используют свои ресурсы для улучшения радиосвязи в устройствах IoT.