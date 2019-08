Курск и Курская область

Радиовещание - это однонаправленная беспроводная передача по радиоволнам, предназначенная для охвата широкой аудитории. Вещание включает в себя несколько технологий, которые передают контент или данные. Благодаря внедрению новых технологий, способ определения радио меняется еще больше. Nielsen Audio, ранее известная как Arbitron, базирующаяся в США компания, которая ведет радиопередачи, определяет «радиостанцию» как лицензированную правительством станцию ​​AM или FM; радиостанция HD; интернет-поток существующей лицензированной правительством станции; один из спутниковых радиоканалов от спутникового радио XM или спутникового радио Sirius; или, потенциально, станция, которая не имеет правительственной лицензии. Традиционное радиовещание Традиционное радиовещание включает в себя AM и FM станции. Существует несколько подтипов, а именно: коммерческое вещание, некоммерческое образовательное, общественное вещание и некоммерческие разновидности, а также общинное радио и студенческие радиостанции студенческого городка по всему миру. AM Radio AM, самая ранняя форма радио, также известна как амплитудная модуляция. Он определяется как амплитуда несущей волны, которая изменяется в соответствии с некоторой характеристикой модулирующего сигнала. Средневолновая полоса используется во всем мире для AM вещания. Радиовещание AM происходит в эфире Северной Америки в диапазоне частот от 525 до 1705 кГц, также известном как «стандартная полоса радиовещания». Эта полоса была расширена в 1990-х годах путем добавления девяти каналов в диапазоне от 1605 до 1705 кГц. Большое преимущество радио AM Сигнал в том, что его можно обнаружить и превратить в звук с помощью простого оборудования. FM-радио ЧМ, также известная как частотная модуляция, была изобретена Эдвином Говардом Армстронгом в 1933 году для преодоления проблемы радиочастотных помех, которые мешали радиоприему AM. Частотная модуляция была методом вывода данных на волну переменного тока путем изменения мгновенной частоты волны. ЧМ встречается на радиоволнах ОВЧ в диапазоне частот от 88 до 108 МГц. Первоначальной службой FM-радио в США была сеть Yankee Network, расположенная в Новой Англии. Регулярное FM-вещание началось в 1939 году, но не представляло существенной угрозы для отрасли вещания AM. Требовалась покупка специального приемника. Новые радиотехнологии Было несколько типов радиостанций, использующих новейшие радиотехнологии, которые появились примерно с 2000 года, спутниковое радио, HD-радио и интернет-радио. Спутниковое радио SIRIUS XM Satellite Radio, слияние двух первых американских спутниковых радиокомпаний, поставляет программы миллионам слушателей, которые платят за специальное радиооборудование, а также ежемесячную абонентскую плату. Первая американская трансляция спутникового радио была проведена XM в сентябре 2001 года. HD Radio Технология HD-радио передает цифровой звук и данные вместе с существующими аналоговыми сигналами AM и FM. По состоянию на июнь 2008 года более 1700 HD-радиостанций транслировали 2432 HD-радиоканала. Американская консорциум частных компаний Ibiquity Digital Corporation заявляет, что HD-радио предлагает многоадресную передачу FM, то есть способность транслировать несколько потоков программ на одной частоте FM, которая обеспечивает кристально чистый прием без статических помех.