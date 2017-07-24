Курск и Курская область

Еще с детства каждый из нас помнит парад на День Победы, когда все внимание уделялось ветеранам и военной технике. Детвору особенно привлекали ордена на кителях ветеранов и офицеров. У некоторых можно было наблюдать вместо орденов разноцветные планки. Такие орденские планки позволяют носить сами ленты медалей без орденов. Это очень удобно. Ведь груз орденов может быть достаточно большим. Военнослужащие умеют по цвету и рисунку ленты определять какими наградами удостоен тот или иной офицер. Сами награды - ордена и медали одевают обычно по праздникам. А в будни предпочитают носить орденские планки. Если пролистать орденские планки каталог, то Вы сможете увидеть, что существуют орденские планки на тканевой основе и на металлической твердой основе. Принято одевать все орденские планки вместе. Поэтому их заказывают в специальной мастерской, где наносят все имеющиеся планки на общую основу. В верхнем ряду размещают награды с более высоким статусом. Тканевые планки обычно имеют подложку определенного цвета. Подбирают оттенок подложки, на которой размещены ленты, в зависимости от цвета формы. Металлические планки вскрывают пластиком, чтобы они не подвергались коррозии и как можно дольше сохраняли свой первоначальный вид. С тыльной стороны такой планки есть специальная металлическая булавка, с помощью которой планка крепится к кителю. Если планка тканевая, то ее пришивают к одежде. Есть еще сравнительно новый вид крепления планки - баттерфляй. Правильно они называются - на цанге. С помощью маленького гвоздика планка надежно закрепляется на одежде, а при необходимости ее можно быстро прикрепить на другой китель. Еще бывают планки на магните и на липучке, но их используют реже. Все планки крепят с левой стороны формы. Стоит отметить, что согласно Указу Президента в нашей стране действуют два типоразмера планок. Один используют военные, которые в теперешнее время проходят службу. А другой предназначен для использования на кителях ветеранов. Оба вида различаются между собой размером и вариантом крепления. Кроме мундира орденские планки можно размещать на форменной рубашке.

Каждый орден и награда имеют ленту определенного цвета и рисунка. Именно такой лентой обтягивают планку. Некоторые ордена принято размещать на правой стороне кителя. Но и для них продумали соответствующие планки с ленточками. Ношение орденских планок было введено в военное время. В первую очередь это очень удобно. Вы не боитесь потерять ордена. Те, у кого много наград, не беспокоятся о тяжести кителя. Сегодня все больше военнослужащих понимают, что перевешивать награды с одного кителя на другой доставляет много хлопот. Поэтому удобней ордена оставить на парадном кителе, а на повседневный заказать орденские планки. Такие планки изготавливают под заказ, поэтому Вы сможете выбрать наиболее удобное крепление. Теперешние военнослужащие все реже участвуют в различных военных конфликтах и боевых ситуациях. Но если такие происходят и военнослужащий проявляет героизм и мужество, то его заслуги отмечают различными орденами и медалями. Стоит заказывать орденские планки у проверенных специалистов, которые выполнят работу качественно.

