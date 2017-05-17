Курск и Курская область

В последнее время все чаще в средствах массовой информации упоминается о мусульманах. И все чаще эта информация несет негативный характер. Давай те попытаемся понять кто такие мусульмане и стоит ли предвзято к ним относиться? Необходимо заметить, что наши соотечественники люди разные, с разными характерами и ценностями в жизни. В каждой нации есть положительные и негативные личности и не стоит всех судить по ним. Также среди мусульман встречаются разные люди. У многих из нас сложились какие-то стереотипы об Исламе и его последователях, согласно которым мы делаем негативные выводы, ничего не зная о данной религии. Нас настораживает то, что эти люди отличаются от нас. Они не всегда нам понятны. При желании понять мусульман Вы можете зайти на YouTube и посмотреть фильм "Мусульмане:"Сердце со шрамом". 320 шагов к Аллаху". На конкретном человеке показаны все ценности жизни каждого верующего мусульманина, его отношение к другим людям. Если брать за основу Священный Коран, то его приверженцами в мире считаются около полуторамиллиарда человек. Эти люди поклоняются Единственному и Единому Богу. Большим грехом у мусульман считается поклонение кому-либо еще кроме Всевышнего Бога. Не нужно сотворять себе кумиров и преклоняться перед ними, какими-то вещами или деньгами. Страшнейшими грехами считаются убийство и самоубийство. Даже если это произошло на религиозной почве. Из-за ИГИЛа ко многим мусульманам за последние пару лет стали относится плохо. Но не стоит всех мусульман сопоставлять с теми ужасами, которые творят эти фанатики. Ни один верующий и здравомыслящий человек не способен понять и принять их основы жизни. Фанатики и террористы, к сожалению, есть в каждой вере. Люди, убивающие других людей, не являются верующими мусульманами. Кроме многобожия к самым страшным грехам мусульмане относят ослушание родителей и лжесвидетельство. Каждый мусульманин верит во всех пророков Всевышнего, а также убежден в неминуемом наступлении Конца Света, Судного Дня и жизни вечной в Раю или Аду. Наши поступки на Земле и наш выбор будет оценен Богом в Судный День, поэтому истинно верующий мусульманин не станет чинить время другому человеку ни под каким предлогом.

Мусульмане каждый день совершают обязательные молитвы (5 молитв в день по 10 минут каждая - намаз), а раз в году выплачивают закят (обязательный налог, милостыня). Посредством молитвы все верующие просят помощи у Бога.

Так же, как у христиан, у мусульман обязательным считается соблюдение поста месяца Рамадан. Заветным желанием каждого мусульманина является паломничество к Священной Каабе в Мекку (хадж). По мере возможности каждый мусульманин старается расходовать часть своего имущества на благие дела. Мусульманин обязан помогать иноверцам и поступать благородно по отношению к другим людям. То есть гостеприимство также приветствуется, как у нас. Но мусульмане соблюдают отказ от алкоголя, наркотиков и запретной пищи. Они носят скромную одежду, это касается не только женщин, но и мужчин.

Все эти ценности понятны каждому человеку, независимо от вероисповедания. Но не каждый их исполняет.