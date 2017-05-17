Курск и Курская область

Среди уникальных новинок, заслуживающих нашего внимания, стоит назвать прикроватную лампу Xiaomi Yeelight. Эта лампа не зря считается умной, она способна на многое. Сенсорное управление и 16 миллионов цветов позволят Вам идеально подобрать освещение для любого времени суток и для самых разных помещений. Но чаще всего эту лампу ставят в спальне или детской в качестве ночника.

Для управления этой новинкой разработали специальное программное приложение. Если лампа стоит в детской и управлять будет ребенок, то можно обойтись без смартфона. Но программка на мобильном позволяет активизировать множество возможностей лампы.

Лампа Xiaomi Yeelight станет оригинальным подарком для родного человека, друга, ребенка. Такая покупка точно не разочарует. Конечно в обычном магазине Вы не найдете лампу Xiaomi Yeelight, заказать ее можно на сайте ru-mi.com/prikrovatnaya-lampa-yeelight . На самом светильнике есть 2 кнопки, которые включают светильник и позволяют выбрать необходимый режим работы. Пользуются одним из трех режимов: мерцание (плавная смена цвета), солнечный свет (наиболее яркий свет) и цвет (возможность ручной настройки палитры и яркости оттенков). У Вас также есть возможность отрегулировать яркость и таймер сна.

Со светильником Yeelight Вы сможете создать комфортное освещение в любое время суток. Надежная лампа создана с использованием светодиодов немецкого производителя Osram. Дизайн лампы очень современный. Она сделала в виде цилиндра из матового пластика белого цвета, в нижней части лампы металлическая основа с прорезиненной основой. Вся площадь светильника - это активная сенсорная зона, с помощью которой производится управление светильником. Эта лампа достаточно тяжелая. Яркость свечения можно задавать проведя пальцами по верхней грани лампы. Если Вы используете приложение для Android или iOS, то управлять лампой будет очень легко. Это приложение позволит менять цвет свечения, яркость, расписание работы устройства и изменять диапазон цвета.

Лампа Xiaomi Yeelight отлично сочетается с фитнес-браслетом, который контролирует сон человека и отключает лампу автоматически. Есть также возможность установить выключение лампы в определенное время вручную. При желании Вы можете задать функцию умного будильника, которая за полчаса до Вашего пробуждения начнет наращивать яркость освещения.

Для многих сенсорно-смартфонное управление является главным преимуществом лампы Xiaomi Yeelight. Но стоит сказать, что она отлично собрана, надежна и украсит собой любой дом. Единственным минусом может быть цена, которая пока еще остается достаточно высокой.