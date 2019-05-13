Курск и Курская область

Если ваш автомобиль не совместим с DAB, эти адаптеры позволяют прослушивать цифровые станции менее чем за £ 150. В то время как большинство новых автомобилей теперь поставляются с цифровым радио DAB в стандартной комплектации, многие подержанные автомобили, и даже некоторые новые, пропускают. К счастью, существует конкурентный рынок автомобильных адаптеров DAB для вторичного рынка, которые с минимальной суетой преобразуют FM-стереосистемы в DAB. Они подключаются к встроенной в заводские настройки стереосистеме, поэтому внешний вид и функциональность вашего автомобиля не затрагиваются, а для некоторых даже не требуется никаких проводных подключений. Радиостанции DAB меньше страдают от помех и настраиваются автоматически, предоставляя вам список всех доступных станций DAB на выбор. Это может быть особенно полезно в автомобиле с центральным информационно-развлекательным экраном, назначающим дни ручной настройки радиочастот. Как мы их проверили Прием и чистый звук были нашими главными приоритетами, поэтому мы сначала оценили адаптеры DAB по их способности поддерживать хороший прием во время движения по нашему тестовому маршруту, используя только антенны, поставляемые в каждом комплекте. Чтобы обеспечить разнообразие, наше путешествие включало в себя поездку по оживленному городу с множеством высоких зданий, а также дальнейшее движение по дорогам с высокой скоростью по двойной проезжей части. Важными были также опыт и простота использования для каждого интерфейса, а также цена покупки и аксессуары для каждого адаптера DAB. Pure Highway 400 На рынке адаптеров DAB победил Pure, и никто не справился с этим в соответствии с нашим последним тестом. Помимо хорошего приема DAB, это компактное устройство также позволяет выполнять сопряжение без помощи рук со смартфоном, поэтому вы можете воспроизводить мультимедиа через автомобильные динамики. Его аудиовыход может быть передан одним из трех способов - либо на FM-радио на свободной частоте, через гнездо AUX-IN, либо с помощью заднего фоновхода головного устройства. Это дает большую гибкость, но стоит отметить, что проводное соединение дает лучший звук. Pure Highway 400 поставляется с магнитным заземлением, которое должно касаться оголенной металлической крыши на краю обтекателя ветрового стекла и может быть слегка неудобным. Однако стоит усилий по улучшению приема DAB. Поставляемая антенна незаметно крепится к ветровому стеклу не ближе 40 мм к передней стойке. Nextbase DAB350BT Блок управления 350BT не так компактен, как у некоторых конкурентов, и ему не хватает качества, но его легко настроить. Nextbase даже предоставляет салфетку для быстрой очистки места, где вы прикрепляете антенну, чтобы получить наилучший прием. Сканирование более 100 станций было быстро завершено, и мы обнаружили, что вращающийся диск приятен в управлении. Вокруг нашего испытательного маршрута Nextbase впечатлил хорошим качеством звука и отсутствием снижения сигнала или помех. Bluetooth - полезная функция, поэтому мы можем легко отвечать на телефонные звонки. Это не дешево, но мы высоко оценили DAB350BT благодаря простоте использования и отличному сигналу. AutoDAB SmartDAB Устройство AutoDAB использует смартфон Apple или Android для управления им без интерфейса или кнопок на самом устройстве, что делает его идеальным для скрытия от глаз. В комплект входит антенна, требующая подключения ее к ветровому стеклу с помощью провода, который затем подается на блок SmartDAB. Бесплатное приложение для смартфона было простым в использовании с лучшим интерфейсом, который мы тестировали. Прием был также сильным, без каких-либо сбоев в сигнале или колебаниях на нашем испытательном маршруте.