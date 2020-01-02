Курск и Курская область

Животные, живущие в группах, обычно демонстрируют как индивидуальные модели поведения, так и участвуют в социальных взаимодействиях, что приводит к динамике на уровне группы. Куры-несушки (Gallus gallus domesticus) являются одомашненными стадными видами, и с ростом числа альтернативных систем содержания без содержания клеток, куры часто содержатся группами по несколько тысяч особей. Природные циркадные ритмы диктуют типичные поведенческие паттерны для несушек, которые включают яйцекладку по утрам, пыль, купающуюся днем, и ночевку в ночное время. Поведенческая синхронность группы животных интенсивного содержания использовалась как положительный и отрицательный показатель благосостояния. У кур-несушек синхронность на уровне стада может привести к переполнению предпочтительных ресурсов в определенные периоды пиковой нагрузки. В качестве альтернативы синхронность может способствовать отдыху, а сплоченность на уровне стада может также привести к равномерному временному распределению птиц для оптимизации использования доступных ресурсов. Это может включать устойчивые переходы между системными областями или корректировку схем откладки яиц, чтобы обеспечить доступность ящика для гнезд. Куры-несушки могут выбрать место нахождение, как дом, так и на улице. Отдельные куры различаются по своему выбору, и их поведение также может быть затронуто их стадами. Радиочастотное идентификационное слежение за отдельными курами в экспериментальных загонах для свободного выгула с размерами групп 46-50 кур использовалось для изучения моделей разведения стада. В течение дня куры проходили через поп-дыры в диапазоне в том же направлении, что и другие куры выше уровней, ожидаемых случайным образом, которые назывались «следование за попами». Куры также были одновременно в помещении или на улице с другими специфическими курами чаще, чем ожидалось, по случайности, называемой «ассоциацией куриных пар». Цыплята, которым было обеспечено переменное стимулирующее и структурное обогащение от 4 до 21 дня, продемонстрировали более высокую связь с поп-нолом и парой курицы, чем необогащенные птицы. Системы кур-несушек свободного выгула предоставляют индивидуумам выбор между внутренней и наружной областями, где использование радиуса действия может быть социально обусловлено. В этом исследовании использовалась технология радиочастотной идентификации для отслеживания диапазона индивидуально помеченных кур, содержащихся в шести экспериментальных загонах с произвольным диапазоном в возрасте от 28 до 38 недель (46-50 кур / загон). Все ежедневные посещения диапазона были использованы для изучения поведения группы.