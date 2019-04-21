Курск и Курская область

Заземление на технике вещания - такая же старая тема, как и сам бизнес. Защита оборудования и операций от возможного повреждения, вызванного молнией, имеет жизненно важное значение, когда работающие инженеры рассматривают возможность использования надлежащих и эффективных методов заземления. Как все мы знаем, прямые удары молнии и их разрушительные последствия не могут быть полностью контролированы или полностью устранены; но мы можем многое сделать, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, используя лучшие проверенные временем методы для достижения этой цели. Различные «методы наилучшей практики», используемые с течением времени, развивались и совершенствовались по мере того, как стало известно больше о том, что такое энергия молнии, а также о том, как и куда она перемещается, чтобы высвободить свою полезную нагрузку. Один провод, идущий к 8-футовому заземляющему стержню энергетической компании, подключенному к их разъединительной панели с помощью провода №6, вряд ли является подходящим одноточечным заземлением для вещательной студии или передатчика. Внедрение эффективной схемы заземления не должно быть дорогим и не сложным, если вы знаете, что использовать и где его установить. Если вы не задумывались или не рассматривали эту проблему в последнее время относительно своего собственного учреждения, продолжайте читать. Ассоциация развития меди - это некоммерческая торговая организация, представляющая медную промышленность для продвижения исследований и образования для промышленности и бизнеса по правильному использованию и внедрению медной продукции, включая лучшие практики в области энергоэффективности, поддержания качества электроэнергии, проводки и заземления. а также приверженность NEC. Сотрудники CDA неоднократно выступали на семинарах NAB Shows и Ennes с докладами и семинарами по заземлению и другим электрическим вопросам, и у них есть документ под названием «Правильное заземление и соединение, которые необходимы для безотказной работы». Заземление и соединение, в том числе то, как подключено оборудование, является основополагающим для электрической системы. Это как важность фундамента здания. Надлежащее заземление и соединение экономически выгодно, часто с окупаемостью менее одного года. Но нет единого решения, которое применимо к каждому объекту. Каждый сайт и дизайн уникален. Качество местных характеристик грунта будет варьироваться. Каменные сваи и глубокий песок нуждаются в гораздо большем увеличении грунта, чем участки, окруженные хорошим верхним слоем почвы. Близость к источнику воды также важна. Как правило, предпочтительной является единая точка заземления для данного объекта, которая включает в себя эталон заземления панели разъединения энергетической компании. Использование нескольких независимых заземлений может иметь катастрофические последствия, поскольку значения сопротивления и разности потенциалов между ними предполагают наличие дополнительных грозовых разрядных каналов. Основная цель любой схемы заземления - минимизировать сопротивление между эталонным заземлением и всем оборудованием объекта, включая передатчики, стоечные шкафы, экраны кабелей и линий электропередачи и кабельные лотки, а также соединения с внешним оборудованием через волноводные мосты на башне. основы. Однако эти соединения не должны быть заземлены на саму башню и башни должны иметь собственную опорную систему заземления, в том числе якоря из проволоки, чтобы изолировать и предотвратить попадание ударов молнии по башне в соединения с основанием башни и перемещение к зданию.