Курск и Курская область

Nomad Digital рада представить свои новые решения Trackside Radio Networks, которые теперь доступны для железнодорожных магистралей и метро. Nomad разработала уникальную коммуникационную технологию Trackside, которая обеспечит пассажирам бесперебойную высокоскоростную связь Wi-Fi на протяжении всей поездки.

В современной железнодорожной среде, обеспечивающей хорошее качество, постоянный пассажирский Wi-Fi становится все более сложной задачей, когда он полагается исключительно на мобильные сети передачи данных для обеспечения связи между поездом и землей. Стоимость данных может увеличиваться по мере увеличения потребления пользователями, что делает услугу, которую часто критикуют, еще труднее принимать и предоставлять.

Существует очень четкий момент, когда ежегодные расходы на мобильную передачу данных превышают затраты на развертывание частной сети наземной радиосвязи и транзитного соединения, при этом в большинстве случаев полная окупаемость инвестиций составляет менее 3 лет.

Благодаря частной железнодорожной сети, обеспечивающей железнодорожные пути, пассажирский Wi-Fi значительно быстрее и стабильнее на протяжении всего пути. Это позволяет бизнес-пользователям в офисном стиле, в режиме онлайн и на отдыхе иметь возможность транслировать свои любимые фильмы или полностью погрузиться в социальные сети.

Решение Nomad Trackside Network обеспечивает непрерывную высокоскоростную и высококачественную беспроводную связь между поездом, путевой станцией и центром управления сетью. Благодаря высокоскоростной радиосвязи «поезд-земля» услуги будут надежными, а плохая связь из-за туннелей, вырубок и мостов будет преодолена.

Предлагая надежную архитектуру, которая обеспечивает устойчивость и безопасность, радиосвязь обеспечит пропускную способность между поездом и землей более 1,5 Гбит / с. Trackside предлагает надежную окупаемость инвестиций, дополнительные возможности получения дохода и лучшую в своем классе производительность подключения.

Все оборудование, развернутое как часть архитектурного решения, соответствует соответствующим железнодорожным стандартам и сертификатам. Надежность поддерживается набором инструментов мониторинга и управления Nomad, которые помогают в эксплуатации и обслуживании сети.

Nomad Digital создала комплексное решение для дорожных работ под ключ, специально разработанное для удовлетворения конкретных потребностей операторов. Эта передовая технология, ориентированная на будущее, предлагает комплексное обслуживание, которое обеспечивает как возможность подключения, так и операционную экономию.

Nomad Digital - поставщик решений для пассажирских и транспортных парков для транспортной отрасли.

Его интегрированные и масштабируемые решения включают в себя отмеченный многими наградами Passenger WiFi, обеспечивающий связь с Интернетом и встроенную информационно-развлекательную систему. Кроме того, его информационная система для пассажиров в режиме реального времени, мультимедийная информация и платформа пассажирских порталов упрощают создание пользовательских порталов для бортовых услуг и развлечений.