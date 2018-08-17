Курск и Курская область

В настоящее время планировщики телекоммуникационных сетей имеют в своем распоряжении множество сетевых элементов для разработки решений, отвечающих их краткосрочным и долгосрочным требованиям. Для передачи данных с высокой пропускной способностью на большие расстояния две ключевые технологии - это волоконная оптика и цифровое радиоволны. Дальнейший прогресс в области волоконной оптики привел к увеличению пропускной способности, повышению производительности и надежности и увеличению продолжительности. Поэтому развертывание волоконно-оптических систем все чаще становится предпочтительным выбором по сравнению с традиционными микроволновыми системами, которые некоторые называют слабым звеном в цепочке. Однако инновации в области цифровых микроволновых систем также привели к значительному прогрессу, что обеспечит жизнеспособность этой технологии наряду с волоконной оптикой в ​​существующих и будущих сетях. Новое поколение цифровых микроволновых систем, основанных на стандартах синхронной цифровой иерархии (SDH), может удовлетворять требованиям сегодняшних и будущих сетей. Растущая потребность в радиостанциях SDH требует, чтобы поставщики оборудования рассматривали лучший метод для достижения истинной глобальной взаимосогласованности между радио SDH и волоконными системами в развивающихся сетях. Потребность в микроволновом радио SDH Несмотря на то, что волоконная оптика все чаще становится средством выбора для систем передачи данных большой дальности, высокой пропускной способности, микроволновое радио SDH по-прежнему требуется многими сетевыми планировщиками. Основные причины этого спроса связаны с экономикой, скоростью развертывания и безопасностью. Радио SDH обеспечивает наиболее экономичное решение для сетевых планировщиков, когда существующая инфраструктура (например, башни, приюты, электростанции и системы антенных фидеров) может использоваться повторно, когда права пути или неблагоприятные условия (например, горы и водоемы) сделать развертывание волокна чрезвычайно дорогостоящим, или когда первоначальные (более низкие) требования к мощности не гарантируют капитальные затраты на внедрение волоконной системы. В случае реализации радиосети важно отметить, что капитал расходуется пропорционально развёрнутой пропускной способности сети, тогда как для реализации оптоволоконной сети основная часть первоначальных капитальных затрат предназначена для установки волоконных кабелей, что не зависит от емкости. Таким образом, инвестиции в радиосвязь лучше сопоставляются с получением доходов по сравнению с оптоволоконными системами, поскольку с помощью радиоприемников существуют более низкие затраты на запуск для первоначальных более низких мощностей и дополнительных затрат, когда требуется дополнительная мощность. Чтобы показать разницу в стоимости между сборками радио и оптоволоконных сетей, представлены результаты совместного экономического исследования, проведенного Northern Telecom (Nortel) и Stentor (альянс канадских телефонных операционных компаний). Цель исследования состояла в том, чтобы определить наиболее рентабельный проект сети передачи для маршрута 2000 км, основанный на требованиях к мощности и условиях местности. Для упрощения условий местности волокно становится более экономичным для мощностей более 310 Мбит / с (что эквивалентно 2 × STM-1). Стоимость радиосвязи предполагает существующую инфраструктуру, в то время как затраты на волокно предполагают новое развертывание, включая прокладку оптоволоконного кабеля.