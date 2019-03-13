Курск и Курская область

Исследования показали, что путаница в технологии широко распространена 1/3/19 - Согласно исследованию Trusted Reviews, только около 19 процентов потребителей «полностью осведомлены» о преимуществах 5G, а 44 процента смущены технологией. Вопросы о его стоимости (50 процентов), преимуществах (44 процента), скорости (39 процентов) и доступности (35 процентов) широко распространены, но лишь немногие - всего семь процентов - задали вопрос о необходимости поддержки нового оборудования 5G. 25/2/19 - MWC 2019 - нескольких объявлений 5G, которые кратко изложены ниже: HTC анонсировала 5G Hub: мобильный интеллектуальный концентратор, который, очевидно, даст подключенным устройствам скорость соединения 5G. Компания поделилась несколькими подробностями о том, как это работает, но предоставила некоторые характеристики устройства. Он имеет 5-дюймовый сенсорный экран, чип Qualcomm Snapdragon 855 и модем X50 5G и будет выпущен во всем мире позднее в этом году. Что касается Qualcomm, то чип 855 - это новый 5G SoC компании, который есть почти в каждом устройстве 5G, анонсированном на MWC. Говоря, что он в два раза быстрее своего ближайшего конкурента, он также потребляет много энергии, и поэтому Qualcomm представила новую технологию под названием PowerSave, которая существенно снизит энергопотребление, так что время автономной работы на телефонах 5G будет таким же, как и у существующих устройств 4G. LG UPlus представила свою интеллектуальную фабричную систему с использованием 5G в сотрудничестве с LG Electronics и LG CNS, которая использует 5G для управления интеллектуальными функциями. На MWC компания показала прямое соединение из Барселоны с заводом в Пхёнтхэк, демонстрируя различные системы вокруг объекта. 22/2/19 - BBC сегодня испытывает прямые трансляции на 5G в Стронсей, Оркнейские острова, чтобы проверить систему для достижения сельских районов. Это часть инициативы 5G RuralFirst, целью которой является показать преимущества 5G для негородских районов. Участникам Orkney понадобятся приложение BBC Sounds и смартфон, готовый к трансляции. Аспект широковещательной передачи (один источник, много приемников) отличает эту пробную версию от потоковой радиопередачи в режиме реального времени, которая является многоадресной (источник отправляется индивидуально каждому потоковому устройству). Такую систему сложно использовать в сельской местности, где пропускная способность ограничена и сети могут перегружаться. 24/1/19 - Коммуникационный гигант Huawei представил первый в мире основной чип, разработанный для базовых станций 5G. Этот чип, получивший название Tiangang, будет поддерживать как «упрощенные» сети 5G, так и крупномасштабные развертывания. В настоящее время Huawei заявляет о 30 коммерческих контрактах 5G по всему миру и поставила более 25 000 базовых станций 5G. Компания утверждает, что чип в два с половиной раза мощнее, чем чипы предыдущего поколения, и что один чип может контролировать до 64 каналов. Кроме того, он поддерживает широкополосную полосу пропускания 200 МГц. Он также может поддерживать крупномасштабную интеграцию активных усилителей мощности и пассивных антенных решеток в значительно меньшие антенны. Это должно позволить операторам мобильной связи использовать активные антенные блоки, которые в два раза меньше, на 23 процента легче и потребляют на 21 процент меньше энергии по сравнению с блоками текущего поколения.