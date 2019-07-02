Курск и Курская область

Если об успехе технологии судят по тому, сколько людей ее используют, Wi-Fi, несомненно, занимает одно из первых мест в списке самых успешных технологий всех времен. Фактически, он настолько успешен, что радиоволны стали массово заполняться сигналами Wi-Fi во многих местах, вплоть до невозможности установить или поддерживать соединение Wi-Fi. И это не только на стадионах и в аэропортах, где собирается много людей, но и в домах, заполненных устройствами с поддержкой Wi-Fi. К счастью, следующий стандарт Wi-Fi - IEEE 802.11ax - обеспечивает скачок вперед для повышения эффективности Wi-Fi в районах с высокой перегрузкой. Необходимость в новом стандарте очевидна, и хотя стандарт не будет официально выпущен до 2019 года, ожидается, что производители представят маршрутизаторы с поддержкой 802.11ax в 2018 году. Также возможно, что мы увидим наборы микросхем, выпущенные в преддверии нового стандарта, которая направлена ​​на повышение эффективности, емкости и производительности. В этой статье рассматриваются ключевые улучшения, выходящие за рамки стандарта IEEE 802.11ac: они включают в себя модуляцию множественного доступа, многопользовательский множественный вход и множественный выход (MU-MIMO), расширение базового набора услуг (BSS), многочастотное согласование и целевое время пробуждения. (TWT). В качестве примера того, насколько насыщенным может быть спектр Wi-Fi, рассмотрим прошлогодний Super Bowl LI, в котором установлены рекорды по использованию Wi-Fi. Более 27 000 фанатов одновременно использовали Wi-Fi на стадионе NRG в Хьюстоне, и 35 430 фанатов (или 49 процентов) были в сети во время игры. 11,8 ТБ данных были переданы в течение дня, и, хотя это крайний случай, он не уникален: в апреле 2016 года WrestleMania 32 на стадионе AT & T в Арлингтоне, штат Техас, сгенерировал 6,77 ТБ данных Wi-Fi. Однако во многих домах есть что-то похожее на это в миниатюрной форме. Согласно различным сообщениям, «средний» дом обычно имеет около 10 устройств, подключенных к Интернету; в тех же отчетах также указывается, что к 2022 году это число может достичь 50. Значительное увеличение будет обеспечено за счет так называемых «умных» устройств в сфере Интернета вещей (IoT), таких как дверные замки, камеры наблюдения и системы безопасности. , HVAC, и внутреннее / наружное освещение. Хотя эти устройства обмениваются данными друг с другом с использованием стандартов ближнего радиуса действия, таких как Bluetooth и ZigBee, им необходим способ выхода в Интернет. Поскольку Wi-Fi является единственным стандартом, который имеет прямой доступ к Интернету, он действует как шлюз, через который данные передаются по пути во внешний мир. Конечно, устройства IoT обычно не генерируют много данных и периодически передают, и принимают, поэтому они не представляют большой проблемы. Но в сочетании с потоковыми устройствами HD, такими как телевизоры с поддержкой Roku или Wi-Fi (которые генерируют гигабайты данных), а также смартфонами, ноутбуками и планшетами в большинстве домов, обычная точка доступа Wi-Fi не может обслуживать их всех и поддерживать респектабельные показатели. IEEE 802.11ax должен пройти долгий путь к решению этой проблемы.