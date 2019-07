Курск и Курская область

Для студии в Великобритании, междугородной и ценовой конкуренции [Кэролайн Крэмптон]. Chalk & Blade, лондонская компания по производству подкастов, основанная двумя бывшими сотрудниками BBC в начале 2016 года, недавно привлекла внимание, когда она объявила о нескольких производственных партнерствах с крупными компаниями в США, включая Puskin Industries и Фонд Рокфеллера. Не каждый день обычный человек работает на больших американских шоу, подобных этому. (В Chalk & Blade работают четыре сотрудника в офисе Shoreditch, а также внештатные сотрудники, работающие неполный рабочий день.) Поэтому я позвонил соучредителю Рут Барнс, чтобы узнать немного больше об этих партнерствах и о том, почему они решили работать через Атлантику, а не сосредоточиться на комиссарах Великобритании и региональных отделениях, таких как BBC. Отчасти это сводилось к тому, что она и ее коллега-основатель Лора Шитер решили это, когда они оставили свою работу в BBC в 2016 году, чтобы основать компанию. Они работали над фирменными подкастами и над редакционными проектами для таких мест, как The Guardian, но вскоре поняли, что в течение первых нескольких лет в Великобритании просто не хватало денег для такого рода проекта. Но они хотели сделать подкасты. «Мы были просто сыты по горло миром радио… было только одно место, где можно было представить наши идеи, и это был BBC», - сказал Барнс. Когда в конце 2016 года Panoply назначил другого бывшего сотрудника BBC Райана Дилли для управления лондонским производственным офисом, Барнс и Шитер разыскали его. Они рассказали ему о фильме «Призраки», сериале о сверхъестественном, завоевавшем сердца жителей США как шоу, где «британцы говорят о призраках». Успех этого проекта убедил их продолжить работу в Америке, а не в Великобритании. Сотрудничество с Дилли привело Барнса и Шитера к двери в недавно основанную компанию «Пушкин Индастриз». Джейкоб Вайсберг и Миа Лобель из «Пушкин Индастриз», оба бывшие руководители Panoply, были впечатлены тем, как Chalk & Blade справились с сериалом Haunted, и стремились снова работать вместе. «Пушкин Индастриз» привел Chalk & Blade к производственному процессу для двух шоу, которые они продюсировали для Luminary - «Делая убийство», а также «серии для гурманов-расследователей» с Тамаром Адлером, из-за падения приложения в конце этого года - и проекта. Кроме того, у Chalk & Blade также есть повествовательная серия в рамках совместной работы с тематическими студиями First Look Media. Барнс и ее коллеги работали с «Пушкин Индастриз» над подготовкой, обучением людей и настройкой форматов. В частности, они работали с Бетани Маклин, «превращая ее из печатного журналиста в кого-то, кто на самом деле умеет делать подкасты». Сотрудники Chalk & Blade часто ездят в США и при необходимости слушают записи по скайпу. Редактирование происходит на их базе в Лондоне, а затем окончательные срезы отправляются обратно в «Пушкин Индастриз» для настройки, окончательного мастеринга и доставки в Luminary. По словам Барнса, именно большие бюджеты, которые смогли предоставить венчурные деньги Luminary, позволили Chalk & Blade выровняться. «Я понимаю противоречия вокруг Luminary и всего этого, но мы с радостью устраиваем для них два шоу. Для нас это очень приятно», - сказала она.