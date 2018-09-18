Курск и Курская область

Радиотехника, передача и обнаружение сигналов связи, состоящих из электромагнитных волн, проходящих по воздуху по прямой линии или отражения от ионосферы или от спутника связи. Основные физические принципы Электромагнитное излучение включает как свет, так и радиоволны, и оба имеют много общих свойств. Оба они распространяются в пространстве примерно на прямых линиях со скоростью около 300 000 000 метров в секунду и имеют амплитуды, которые со временем изменяются циклически; то есть они осциллируют от нулевой амплитуды до максимума и обратно. Количество повторений цикла за одну секунду называется частотой (обозначается как f) в циклах в секунду, а время, затраченное на завершение одного цикла, составляет 1 / f секунд, иногда называемое периодом. В ознаменование немецкого пионера Генриха Герца, который проводил некоторые из ранних радио-экспериментов, цикл в секунду теперь называется герцем, так что частота одного цикла в секунду записывается как один герц (сокращение частоты). Радиоволна, распространяющаяся в пространстве, будет в любой данный момент иметь изменение амплитуды вдоль своего направления движения, аналогичное изменению его изменению во времени, подобно волне, движущейся по телу воды. Расстояние от одного гребня волны до следующего известно как длина волны. Длина волны и частота связаны. Разделение скорости электромагнитной волны (с) на длину волны (обозначается буквой лямбда, λ), дает частоту: f = c / λ. Таким образом, длина волны 10 метров имеет частоту 300 000 000, деленную на 10, или 30 000 000 герц (30 мегагерц). Длина волны света намного короче, чем длина радиоволны. В центре спектра света длина волны составляет около 0,5 микрона (0,0000005 м) или частота 6 × 1014 герц или 600 000 гигагерц (один гигагерц равен 1 000 000 000 герц). Максимальная частота в радиочастотном спектре обычно составляет около 45 гигагерц, что соответствует длине волны около 6,7 миллиметра. Радиоволны могут генерироваться и использоваться на частотах ниже 10 килогерц (λ = 30 000 метров). Механизм распространения волн Радиоволна состоит из электрических и магнитных полей, вибрирующих взаимно под прямым углом друг к другу в пространстве. Когда эти два поля работают синхронно во времени, они, как говорят, находятся во временной фазе; то есть оба достигают своих максимумов и минимумов вместе, и оба вместе проходят нуль. По мере увеличения расстояния от источника энергии площадь, на которой распространяется электрическая и магнитная энергия, увеличивается, так что доступная энергия на единицу площади уменьшается. Интенсивность радиосигнала, как и интенсивность света, уменьшается по мере увеличения расстояния от источника. Передающая антенна - это устройство, которое проектирует радиочастотную энергию, генерируемую передатчиком в космос. Антенна может быть сконструирована таким образом, чтобы концентрировать радиоизлучение на луч как прожектор и тем самым повысить его эффективность в определенном направлении.