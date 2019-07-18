Курск и Курская область

Радио очень широко используется в повседневной жизни, и оно становится все более широко используемым, так как постоянно появляются новые приложения. Одним из первоначальных терминов для радио было беспроводное, и даже сегодня многие люди называют радио беспроводным устройством. Однако этот термин очень хорошо описывает эту форму связи, потому что это форма беспроводной связи. Теперь этот термин снова используется, потому что радио или беспроводные приложения становятся все более распространенными. В настоящее время этот термин используется для описания приложений ближнего радиуса действия, которые могли использовать проводные соединения не так давно. С этими и многими другими приложениями радио или беспроводные технологии очень широко используются, и с течением времени они будут становиться все более популярными благодаря гибкости, которую они предоставляют. История радио восходит к некоторым ранним открытиям в области электротехники. Можно сказать, что они были начаты древними китайцами и греками. Радиотехнология используется во многих приложениях, и этот список постоянно растет. Некоторые из самых ранних приложений должны были обеспечить связь, где проводные связи были невозможны. Маркони, один из первых пионеров, увидел потребность в радиосвязи между кораблями и берегом, и, конечно, радио все еще используется для этого сегодня. Однако по мере того как радио становилось все более устоявшимся, люди начали использовать эту среду для вещания. Сегодня огромное количество станций транслируют как звук используя радио для передачи программ слушателю. Есть еще много приложений для радио. Помимо использования для связи между кораблем и берегом, радио используется для других видов связи. Коротковолновое радио было одним из первых приложений для радио. С судов, плывущих на огромные расстояния, было видно, что радио может предоставить им возможность общаться, когда они находятся посреди океана. «Отскакивая» сигналы от отражающих слоев в верхних слоях атмосферы, можно достичь больших расстояний. После того, как это было отправлено, чтобы это можно было сделать, многие другие также начали использовать коротковолновые диапазоны, где можно было осуществлять связь на большие расстояния. Его использовали все - от военных до информационных агентств, метеостанций и даже радиолюбителей. Радио также используется для телекоммуникационных линий. Эти сигналы имеют частоты, намного превышающие частоты коротковолнового диапазона, и ионосфера на них не влияет. Однако они обеспечивают надежные прямые линии прямой видимости, которые способны переносить много телефонных разговоров или других форм трафика. Однако, поскольку они представляют собой только линию прямой видимости, им требуются опоры, на которых можно установить антенны, чтобы они могли передавать на достаточно большие расстояния. Спутники также используются для радиосвязи. Поскольку коротковолновая связь ненадежна и не может поддерживать требуемый уровень трафика, необходимо использовать более высокие частоты. Можно передавать сигналы до спутников в космическом пространстве. Они могут принимать сигналы и передавать их обратно на Землю. Дополнительно можно использовать спутники для вещания. Передавая сигнал на спутник, он затем ретранслируется на другой частоте и может охватывать всю страну, используя только один спутник. Для наземной системы может потребоваться много передатчиков, чтобы охватить всю страну. Спутники также могут быть использованы для многих других приложений. Один из них для наблюдения. Например, метеорологические спутники делают снимки Земли и ретранслируют их обратно на Землю, используя радиосигналы. Еще одно приложение для спутников для навигации. GPS, система глобального позиционирования использует несколько спутников на орбите вокруг.