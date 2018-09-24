Курск и Курская область

Люди испытывают многочисленные комплексы по поводу своей внешности. Некоторых не устраивает форма носа, ушей, груди, другие хотели бы подкорректировать овал лица, уменьшить живот или увеличить ягодицы. Большинство из нас так и живут со своими, не совсем красивыми, частями тела. Приходит время и мы решаемся на перемены, желая сделать свое тело более совершенным, поэтому обращаемся в клинику пластической хирургии. В наше время пластические операции пользуются популярностью не только среди женщин, но и среди мужчин. Чтобы получить желаемый результат, следует обращаться к профессионалам. Как показывает статистика, самой востребованной операцией является отопластика (исправление ушных раковин). Уши могут быть от рождения слишком большими или оттопыренными, что обычно вызывает насмешки среди сверстников, особенно в школьном возрасте. Эта проблема эстетического характера легко решается пластическим хирургом. В зависимости от того, насколько кардинально нужно менять форму и размер ушной раковины или любой части уха, операция может длиться от получаса до полутора часа. Отопластика не является сложной операцией. Обычно через пару часов после ее проведения пациент может спокойно отправиться к себе домой. Вы можете не беспокоиться, что швы будут заметны. Это не так. Через неделю после операции швы снимаются, а раны заживают очень быстро и не оставляют заметных следов. Существует много патологий строения ушной раковины, поэтому коррекцию должен выполнять опытный хирург, знающий как поступить в каждом конкретном случае. Практически в каждом регионе есть хорошая клиника и отличные специалисты, но если Вам нужна пластика ушей в краснодаре, то стоит записаться на прием в Клинику современной хирургии "ЗДРАВА". Позвонив по телефону 8(800)250-40-12 Вы получите квалифицированную консультацию и сможете узнать о ценах на лечение. Начиная с семилетнего возраста можно обращаться за помощью к специалистам для проведения пластики ушных раковин. Большинство людей испытывают психологический дискомфорт из-за неправильной формы ушей. Поэтому лопоухость, коррекция мочки, ухо борца, ассиметрия ушей, проблемы ушей после перенесенной травмы лучше сразу исправлять. Зачем годами страдать, если можно все решить в течении часа и жить спокойно с красивыми ушами. Перед проведением операции Вам придется сдать анализы, сделать электрокардиограмму и снимок легких. В зависимости от возраста пациента анестезия может быть как общей, так и местной. Существует несколько методов проведения отопластики и лечащий врач сам принимает решение какой из них подходит в Вашем случае. В большинстве случаев требуется эстетическая отопластика, но иногда нужна реконструктивная отопластика. Реконструкцию ушной раковины проводить достаточно сложно, она нужна в случае отсутствия уха целиком или определенной его части. Операция по коррекции формы ушей позволяет добиться их идеальной, эстетически привлекательной формы и избавить человека от дискомфорта. Опытный пластический хирург способен творить чудеса, делая довольно несложную операцию, и улучшая при этом физическое и психологическое здоровье пациента.