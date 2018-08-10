Курск и Курская область

Поиск повышенной производительности подталкивает многих вещателей к IP-технологиям. IP-технологии считаются менее дорогостоящим, чем широкополосная базовая полоса, одной из его главных достопримечательностей является способность обрабатывать любые видео и аудио технологии.

Однако во многих случаях вещатели изначально выбирают замену сети типа «как-для». Это не соответствует ключевому моменту, что IP приносит с собой так называемую «конвергенцию IP LAN / WAN», что упрощает экономию и большую гибкость благодаря совместному использованию оборудования, студий, диспетчерских и производственного персонала в разных местах.

Многие вещатели ошибочно обращаются к слабо информированным поставщикам IP-коммутаторов за советом, когда им нужен подход, который учитывает конкретные потребности вещания. По этой причине первоначальный фокус должен заключаться в том, чтобы получить сетевую архитектуру и право управления, что означает рассмотрение трех основных макетов архитектуры, которые обычно используются.

В архитектуре тенденция большинства вещателей заключается в том, чтобы принять так называемую «централизованную звездную сеть» со всеми соединениями, проходящими через большой IP-маршрутизатор, который может быть расположен в мастер-комнате управления.

Основным недостатком является то, что все нужно переместить на центральный маршрутизатор, требуя дорогостоящих волоконных соединений с каждым устройством.

Масштабируемость - еще одна проблема. Емкость часто достигается раньше, чем ожидалось, что требует замены центрального маршрутизатора. Поскольку каждое подключенное устройство занимает один дорогой порт с высокой пропускной способностью на центральном маршрутизаторе, цена за порт для устройств с низкой пропускной способностью высока.

Более того, отсутствие агрегации означает, что избыточность должна обрабатываться периферийными устройствами, что требует двух соединений с центральным маршрутизатором или по одному на каждый основной и резервный коммутаторы. Наконец, предположение о том, что весь трафик будет проходить через центральный маршрутизатор, делает архитектуру звездной сети непригодной для обработки удаленных местоположений в качестве расширений основного местоположения.

Вторая модель - «архитектура позвоночника», включающая два или более маршрутизаторов в ядре (позвоночника) и других небольших маршрутизаторах на краю (лист).

Это уменьшает количество соединений, идущих непосредственно на основные маршрутизаторы, что приводит к упрощенному управлению волокнами. Он требует меньше портов на центральном маршрутизаторе (-ах) и обеспечивает более эффективную стоимость за порт, особенно для устройств с низкой пропускной способностью.

Архитектура позвоночника уменьшает затраты на резервирование здания, а также обеспечивает оптимальную гибкость и масштабируемость. С самого начала сети больше не нужно завышать, поскольку емкость может быть добавлена ​​с течением времени.

Хотя настоящая архитектура позвоночника может быть более сложной, чем другие подходы, она является масштабируемой, устойчивой и высокопроизводительной структурой, идеально подходящей для нужд вещателей.