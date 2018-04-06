Курск и Курская область

С самого начала своего существования в качестве одного из пионеров радио FM в Пакистане, с трансляциями в трех городах, FM100 теперь охватывает девять отдельных городов и продолжает внедрять инновации на нескольких платформах.

Станция была основана в 1994 году, и в марте 1995 года она появилась в эфире как первая коммерческая FM-станция в стране, в результате чего к слушателям появился новый, более молодой стиль радио. До этого только национальная общественная вещательная компания Radio Pakistan начала передачу FM.



Генеральный директор FM100 Qazi Ahmed Mateen объясняет: «Сначала мы запустили FM-радио в трех городах - Карачи, Лахоре и Исламабаде - на частоте 100 МГц. Средневолновоя и коротковолновоя радиоиндустрии почти погибли в нашей стране. Мы собирались запустить FM-радио, которое было очень жестким. В то время не было никаких смартфонов, и никаких встроенных в радиоприемник транзисторов не было дома. Наша станция становилась все более популярной изо дня в день, и постепенно FM-радио были установлены в автомобилях автопроизводителями, а также на общественном транспорте ».



С новыми лицензиями, выпущенными местным регулятором, Управление регулирования электронных средств массовой информации Пакистана (PEMRA), FM100 теперь транслируется в девяти городах, добавив в 2012 году Хайдерабад и Рахим Яр Хан, за которыми следуют Гуджрат, Абботтабад, Мултан и Джелум. Около 80 миллионов человек теперь могут получить станцию, и в общей сложности в Пакистане насчитывается около 145 лицензионных коммерческих FM-станций, а еще 45 некоммерческих.



Матин считает, что они привнесли совершенно новый стиль вещания для Пакистана. «Весь пакет и стиль шоу на FM100 были удовлетворены в отношении нового поколения слушателей в стране», - сказал он.



«Он сосредоточился на молодежи, представляя творческие и инновационные программы, чтобы удовлетворить их вкусы и предпочтения. RJ [радиожурналисты] на станции также смогли тронуть сердца радиослушателей по всей стране и успешно привлекли значительную аудиторию от других форм электронных развлекательных средств », - пояснил он.



FM-радио RJ были хитом, и станция теперь предоставляет развлекательные программы круглосуточно, а также продвигает пакистанскую музыку в сочетании с регулярными программами с участием урду, панджаби и западной музыки, последними хитами фильмов, поэтических вставок и народных песен.



Матин говорит, что более 70% его передач на местном уровне. «Во всех городах есть местные студии и музыкальные библиотеки; радиожурналисты говорят на своем языке, поэтому слушатели в каждом городе имеют свою собственную станцию. Рекламодатели также хотят, чтобы часть контента транслировалась в нашей полной сети, которую мы распространяем через Интернет ».



Проблемы с охватом такой большой страны очевидны. «Поскольку география Пакистана разделена на четыре провинции и Азад Кашмир, местные языки, на которых говорят в этих регионах, различны, но национальный язык - урду», - сказал Матейн. «Наши программы на девяти станциях на урду, плюс несколько часов английской музыки, а некоторые программы на местных языках, чтобы дать местный вкус, играя музыку на местном языке и продвигая местные тенденции».