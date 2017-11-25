Курск и Курская область

Почему радио до сих пор предпочитает "живую" трансляцию?

«Мы транслировали вживую не потому, что нам нужно, а потому, что мы хотим!» Я слышал, что это мнение было высказано несколько раз в этом году. Примечательно, что некоторые из этих комментариев пришли с небольших радиостанций, где можно было бы подумать, что это создаст финансовое бремя. В мире голосового отслеживания, в котором каждый перерыв совершенен, что здорово в прямом эфире? Начнем с непредсказуемого волнения прямых трансляций. Это звучит правдоподобно, отчасти потому, что реальные люди ошибаются, но также и потому, что живое, экстренное общение неизменно приходит с большими эмоциями. В режиме реального времени, когда что-то происходит, нет никакой задержки для новостей, погоды или трафика. Вам не нужно это слышать от меня ... если вы потрудились прочитать это, вы уже знаете, как может быть прекрасное живое радио. Но давайте выйдем за рамки синдицированного или локального шоу в прямом эфире и проверим специальное мероприятие, в котором живое радио перейдет на следующий уровень. Даже голосовые станции могут вытаскивать это раз или два раза в год! Я был так рад услышать о третьем ежегодном «Живом Дне» KISW (FM)». Во время этого мероприятия утром и днем ​​шоу Entercom Seattle, «BJ & Migs» и «The Men's Room», исполняют все в казино Emerald Queen. И когда KISW говорит «наживо», они действительно это понимают. Ничего записанного не будет использовано в эфире. Сюда входят живые рекламные ролики со звуковыми эффектами и аккомпанемент от местных музыкантов. По словам вице-президента KISW по программированию Дейва Ричардса, «Полное выполнение двух полных шоу полностью явно не было проблемой для KISW. В этом году мы проведем «Live Day» до полномасштабной постановки перед живой аудиторией». Успех порождает больший успех, и так здорово видеть, что ценный продукт, подобный этому, имеет ценник. Посещаемость стоит 99,99 $ за «премиальный опыт», который включает в себя место возле сцены, завтрак и обед. Общие входные билеты - 35 долларов США. Мне повезло провести несколько «полностью живых» трансляций на протяжении многих лет, и я могу сказать вам из первых уст, что «хорошее настроение», которое оно обеспечивает для вашего собственного персонала, потрясающе. Это подпитывает всех участников - от талантов в эфире до персонала событий, до продавцов, которые гаходят своих счастливых клиентов. Если у вас есть живое утреннее шоу, подумайте о том, чтобы заняться завтрашним днем. Или, может быть, добавьте еще несколько концертов в выходные. Посчитайте и выясните, как вы можете распределить средства, чтобы вернуться к живим выступлениям. С Spotify, Pandora и другими, обеспечивающими дешевое или бесплатное прослушивание по требованию, как вы можете конкурировать? Ответ может быть проще, чем вы думаете!