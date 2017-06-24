Курск и Курская область

В шкатулке у каждой женщины есть серьги из драгоценных металлов. Одни предпочитают золотые украшения, другие серебряные. Особенно красиво смотрятся серьги с драгоценными и полудрагоценными камнями. Такие украшения способны кардинально изменить образ, сделать его ярким и запоминающимся. Важно правильно выбрать подходящий камень. Многим нравятся бриллианты, но есть камни, которые будут смотреться более эффектно. Очень яркими и запоминающимися являются украшения с изумрудами. Купить сережки с изумрудами сегодня не проблема. Практически в каждом ювелирном магазине Вам могут их предложить. Но в большинстве изделий будут искусственно выращенные камни. Особую ценность представляют натуральные изумруды. Зеленые изумруды были излюбленным камнем многих царей, королев, императриц. Эти удивительные камни имеют особую энергетику, особенно если они переходят по наследству от ближайших родственников. Купить серьги с натуральными изумрудами можно через интернет-магазин https://diamonds-are-forever.ru/sergi/sergi-s-izumrudami.html , где представлен огромный ассортимент украшений с этими камнями. Правильно подобранные серьги привлекают внимание к лицу, глазам. Это изящное украшение является самым желанным подарком для женщин. Форма изделия, цвет камня могут быть разными. Но если преподнести в подарок серьги с изумрудами, то ни одна девушка не устоит. Выбирая в подарок сережки с изумрудами стоит брать во внимание тип внешности девушки. Блондинкам со светлыми волосами подойдут светлые оттенки изумруда в золотой оправе. Ярким брюнеткам лучше дарить насыщенные оттенки изумруда в золоте. Стоит отметить, что изумруды отлично смотрятся в серебряной оправе или же оправе из белого золота. Каждое ювелирное украшение требует определенного ухода и серьги с изумрудами не исключение. Эти красивейшие камни нуждаются в особом уходе. Их стоит хранить отдельно от других украшений. Лучше замотать серьги с изумрудами в мягкую тряпочку и положить в шкатулку, чтобы они не соприкасались ни с чем. Изумруды достаточно легко можно повредить. В результате неправильного хранения на камнях могут появиться сколы или трещины. А стоимость особо крупных изумрудов может быть больше стоимости бриллиантов. Это нужно учитывать. Изумруды будут отлично смотреться в ушах практически любой девушки, независимо от возраста. В изделии эти камни часто сочетают с другими - бриллиантами, рубинами, цирконами. Чаще в изделии встречаются камни прямоугольной или же круглой формы. Серьги с изумрудами можно носить и на работу, и в сочетании с элегантными вечерними нарядами. На работу идеальным решением будут серьги-гвоздики с маленькими изумрудами. Для вечеринки или похода в театр стоит выбрать крупные изумруды в золоте или серебре. Ваш образ запомнится окружающим надолго. Как советуют многие стилисты, серьги с изумрудами лучше сочетать с одеждой однотонной. Легкие, струящиеся ткани подчеркнут Ваш изумительный вкус и правильный выбор. Изумруд - зеленый камень. Он символизирует жизнь. Многие придают ему магическую силу и носят его в качестве талисмана. Действие камня проверить на себе может каждый желающий в наше время. Достаточно выбрать наиболее подходящее для себя украшение. Если у Вас еще нет сережек с изумрудами, то необходимо это срочно исправить.